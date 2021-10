Entscheidung ist noch nicht gefallen

Wird es im Dezember einen Weihnachtsmarkt in Külsheim geben? Um diese Frage ging es am Donnerstagabend bei einer Versammlung. Eine Entscheidung wurde dabei aber noch nicht getroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Külsheim. Bei der Veranstaltung in der Stadtschänke „Zur Rose“ freute sich Simone Hickl-Seitz, Hauptamtsleiterin der Stadt Külsheim, über die Teilnahme von 16 Vertretern interessierter Vereine und Gruppen sowie weiterer Personen, die sich an der Planung für einen Weihnachtsmarkt beteiligen wollen – wenn er stattfindet. Sie verwies eindringlich auf die aufgrund der Corona-Verordnung gültigen Regelungen sowie auf eine Absprache mit dem Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises.

Vom zeitlichen Rahmen her, so Hickl-Seitz, sei der Weihnachtsmarkt jeweils von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Dezember und 10. bis 12. Dezember, vorgesehen. Eine Kontrolle der 2G-/3G-Vorgabe sei notwendig, eine Regelung mit Bändchen möglich, entweder am Einlass oder jeweils an den Hütten. Die benötigten Bändchen könnten von der Stadt gestellt werden. Gelte die 3G-Regelung, bestehe außer beim Essen generell Maskenpflicht, wenn nicht genug Abstand gegeben sei. Die Verantwortung liege bei jedem selbst.

Eine Umzäunung einer Marktfläche in der Fußgängerzone sei nicht zu machen, sagte die Hauptamtsleiterin. Der Bereich des bestehenden Biergartens könne nicht genutzt werden. Die Stände müssten so verteilt werden, dass sich keine Menschenansammlungen bilden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als mögliche Standorte für die Hütten nannte die Rednerin deren zwei vor dem Gasthaus „Rose“ und der Manggasse, zwei bis drei Flächen zwischen der Katharinenkapelle und dem Bürgernetzwerk sowie drei zwischen Katharinenkapelle und Markthalle. Plätze würden je nach Standgröße durch die Stadt festgelegt oder ausgelost.

Umzug auf Schlossplatz?

Die Versammlung diskutierte, ob der Weihnachtsmarkt nicht auf dem Schlossplatz stattfinden könnte. Vorteile wären beispielsweise das dort größere Platzangebot und die Möglichkeit, die Festhalle für das Spülen zu nutzen.

Eine Entscheidung über eine räumliche Verlegung des Markts wurde noch nicht getroffen. Hickl-Seitz unterstrich für die Stadt Külsheim: „Wir sind für beide Möglichkeiten offen.“

Die Hauptamtsleiterin verwies darauf, dass ein Rahmenprogramm erlaubt wäre, „Partystimmung“ allerdings vermieden werden müsse. Entsprechend gebe es keine Bühne und keine Band-Auftritte. Gesangsdarbietungen oder Ähnliches könnten auf der Treppe zum Biergarten oder an passender Stelle auf dem Schlossplatz präsentiert werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ein Besuch des Nikolauses sei nicht umsetzbar, war zu hören. Enden müsse der Markt jeweils um 21 Uhr, eine Dokumentation oder Erhebung der Daten der Besucher sei nicht notwendig. Hinweisschilder auf die AHA-Regeln seien sinnvoll, ein Hinweis auf 2G- oder 3G sowie Maskenpflicht sogar verpflichtend. An den Hütten erachte das Gesundheitsamt Plexiglas als wünschenswert, dies sei aber keine Bedingung.

Gelte für den Markt die 3G-Regelung, bestehe für die Helfer in den Ständen eine Pflicht zum Tragen von Masken. Das Tragen von Handschuhen für Helfer in den Ständen sei nicht vorgesehen, jedoch müsse für diese Desinfektionsmittel bereitzustellen. Stehtische seien erlaubt, deren regelmäßige Desinfektion notwendig, verdeutlichte Hickl-Seitz, welche Details beachtet werden müssen. Ihre Aufzählung ging sogar noch weiter: So ist zur Reinigung der Tassen verbindlich eine Geschirrspülmaschine zu nutzen. Alternativ dürfen diese nur einmal verwendet werden. Oder die Besucher bringen ihre eigene Tasse mit. Es könnten auch Tassen verkauft oder „zur Not“ Einweggeschirr verwendet werden.

Hygienekonzepte für die Stände müssten bis drei Tage vor dem ersten Markttag bei der Stadtverwaltung eingereicht werden, so die Hauptamtsleiterin weiter. Für die Hintergrundmusik, Technik für Darbietungen sowie die Beleuchtung der Bäume und des Dreischalenbrunnens sorge die Stadt.

Krippenausstellung

Die Versammlungsteilnehmer diskutierten engagiert das zuvor Gehörte und das Für und Wider“. Hickl-Seitz betonte, niemand müsse sofort „hopp oder top“ sagen.

Thema war auch die Krippenausstellung, die normalerweise den Weihnachtsmarkt bereichert. Wie erklärt wurde, sei eine solche abhängig davon, wo der Markt stattfinden werde. Ins Auge gefasst sei eine kleinere Schau.

Die Hauptamtsleiterin betonte, „die Vorgaben müssen eingehalten werden“. Es gelte abzuklären, ob und wo das Ganze stattfinden solle. Eine Abfrage, wer sich eine Beteiligung vorstellen könne, zeigte an dem Abend, dass eine grundsätzliche Bereitschaft dazu besteht. Bei der Standortfrage (Hauptstraße oder Schlossplatz) waren die Meinungen ausgeglichen. Die Öffnungszeiten sollen dem 2020 erfolgten Beschluss entsprechen: freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 18 bis 21 Uhr, sonntags von 15 bis 20 Uhr.

Nun sollen die Vereine, gruppen und Einzelinteressenten der Stadt bis zum 2. November mitteilen, ob und in welcher Form sie sich an einem Weihnachtsmarkt 2021 unter Corona-Bedingungen beteiligen wollen. Die Hauptamtsleiterin abschließend: „Wir sind gespannt auf die Rückmeldungen.“