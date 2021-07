Eltern in Külsheim müssen höhere Kindergartengebühren zahlen

Pünktlich zur geplanten Öffnung des Külsheimer Schwimmbads habe das Steuergerät für die Gebäudeleittechnik den Geist aufgegeben, informierte Bürgermeister Thomas Schreglmann in der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats. Ein neues Gerät (Kosten: 15 000 Euro) sei ebenso wie das Aggregat für die Lüftung (5000 Euro) bestellt worden. Ebenfalls sei der Auftrag zum Kauf neuer Heizkörper für den kleinen und den großen Saal des Eiersheimer Gemeindezentrums im Rahmen der Gebäudeunterhaltung erteilt worden. Die bisherigen Heizkörper sind seit 1965 im Betrieb.

Die Arbeiten zur Sanierung der hinteren Schlossmauer beginnen in der dritten Juli-Woche. Der Bauhof entfernt dort demnächst das Efeu. Am Biotop in Hundheim und an der Waldkapelle im Schönert sind marode Bänke durch neue ersetzt worden.

Zum Biotop in Hundheim erklärte der Bürgermeister, dass sich die Lage nach der zur Fischrettung erfolgten Belüftung durch die Feuerwehr, kühleres Wetter sowie Regen wieder stabilisiert habe.

Schreglmann kündigte eine Sommerpause im Corona-Testzentrum in der Festhalle an. Letztmals zuvor sei am 10. Juli geöffnet. Aufgrund der aktuellen Prognosen sei davon auszugehen, dass das Testzentrum nach der Pause wieder gebraucht werde. Momentan sei die Besucherzahl rückläufig. Der Redner würdigte alle Mitarbeiter für ihren bisherigen Einsatz.

Die Auswertung der Verkehrsdatenmessung an der Külsheimer Haagstraße hat ergeben, dass 20 Prozent der Fahrzeuge zu schnell, viele mit bis zu 70/80 Stundenkilometern (km/h), einer gar mit 108 km/h unterwegs waren. Es gebe keine Uhrzeit, an der besonders schnell gefahren werde, dies verteile sich über den ganzen Tag. „Wir werden an dem Thema dran bleiben“, versprach der Bürgermeister.

Schreglmann teilte mit, dass die Firma Berberich (Uissigheim) kostenlos ein Logo für den Briefkopf der Grundschule Uissigheim entworfen hat.

Stefan Adelmann wollte wissen, bis wann Grillhütten wieder reserviert werden könnten. Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz informierte, dies sei bereits möglich.

Zu Eric Bohnets Frage, wann die Feldwegekommission und der „Arbeitskreis Tourismus“ tagen, erklärte Schreglmann, die Kommission sei in den vergangenen zehn Jahren zwei Mal einberufen, die jeweils erstelle Liste dann abgearbeitet worden. Zum „Arbeitskreis Tourismus“ sagte Jürgen Goldschmitt, dieser habe sich irgendwann zerschlagen. Die Möglichkeiten der Einflussnahme durch den Gemeinderat lägen bei „Null“.

Irene Trabold vom Bauamt informierte über die Abwägung der vorgebrachten Anregungen und Bedenken zum Sondergebiet „Gickelfeld/Photovoltaikanlage“ auf der Gemarkung Steinbach . Solche Hinweise beträfen über-wiegend naturschutzrechtliche Belange und würden berücksichtigt. Stefan Sack verwies auf „um die 70 Bodenpunkte“, Claudia Rösser darauf, dass wertvolles Ackerland nicht solar genutzt werden solle.

Der Gemeinderat beschloss nach Abwägung öffentlicher und privater Belange die erste Änderung des Bebauungsplanes für das Sondergebiet „Gickelfeld/Photovoltaikanlage“ als Satzung bei Gegenstimmen von Stefan Sack und Claudia Rösser. hpw