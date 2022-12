Einstimmung aufs Fest

Steinnbach. Das Adventskonzert am Freitag in Steinbach erfreute die Menschen in der örtlichen Kirche und am Gemeindezentrum. Die beiden Steinbacher Singgemeinschaften Frauenchor und Männergesangverein traten in der Steinbacher Kirche auf. Die Musikkapelle ließ die Menschen durch die offenen Fenster im Gemeindezentrum an ihrer Kunst teilhaben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Musiken und weihnachtliche Texte ergänzten sich prächtig. Die Geschichte von der Suche nach dem Adventstraum zeigte, dass heimliche Vorfreude, der Geruch nach Plätzchen, der Gesang „Stille Nacht“ helfen können.

Die Geschichte „getanzt, weil das Christkind kommt“ ließ verloren geglaubten Adventszauber wiederfinden. „O Tannenbaum“ zeigte ein Ehepaar, deren beginnendes Nicht-Verhältnis und die keimende Wiederkehr des zwischenzeitlich mickrigen Baumes.

Mehr zum Thema 14. Freudenberger Weihnachtsmarkt Schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest Mehr erfahren

Häfner dankte dem Pfarrer, der die Kirche zur Verfügung gestellt hatte, und würdigte die teilnehmen-den Ensembles. Das von allen Anwesenden gesungene „O du fröhliche“ klang beeindruckend schön. Der Musikverein Steinbach musizierte aus einem Saale heraus hin zum Schulhof, an dem sich die Menschen zur versammelt hatten. Reichlich Adventliches und Weihnachtliches erwärmte die Herzen. Das Zusammensein stimmte die Menschen aller Altersklassen trefflich ein auf das große Fest.

Dem Gedanken, es dürfe auf jeden Fall geklatscht werden, kamen die zahlreichen Besucher gerne nach. hpw