Einhelliges Ja zum Hausarztzentrum

Külsheim. In der Sitzung des Külsheimer Gemeinderates standen zwei Bauanträge zur Debatte. Einer davon zielt ab auf die Umnutzung eines ehemaligen Kasernen-Schulungsgebäudes zu einem Hausarztzentrum.

Heiko Wolpert vom Bauamt erläuterte zum Sachverhalt, nach Umbau und Sanierung des Gebäudes solle dort ein Hausarztzentrum eingerichtet werden. Die größten Umbauarbeiten fänden im Inneren des Gebäudes statt, dort entstünden neben fünf Ärzteräumen weitere Behandlungs-, Warte- und Nebenzimmer. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, sei ein innenliegender Aufzug vorgesehen.

An der Außenfassade fänden lediglich Änderungen im Eingangsbereich sowie in Bezug auf Änderun-gen der Fenster statt, so Wolpert. Das Bauprojekt sei mit der Sanierungsbehörde engmaschig abgestimmt und entspreche den Sanierungszielen.

Bürgermeister Thomas Schreglmann benannte das Projekt als eines der wichtigsten zur Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung. Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben einhellig zu. hpw

