Uissigheim. Unbekannte schlugen zwischen Samstag um 17.50 Uhr und Montag um 4.40 Uhr ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein und gelangten so in die Metzgerei. Im Inneren des Hauses in der Ritter-Arnold-Straße entwendeten die Täter aus den schlachträumen eine hochwertige Stichsäge. Zeugen sollen sich beim Polizeiposten Külsheim, Telefon 09345/240, melden.

