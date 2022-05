Eiersheimer Sänger bestätigen Vorstand

Eiersheim. Der Männergesangverein Eintracht Eiersheim traf sich im Gemeindezentrum zur Hauptversammlung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Totengedenken fiel der Bericht von Schriftführer Wolfgang Krug knapp aus. Grund dafür war die Coronapandemie. Seit dem Liederabend im März 2020 waren nur sporadische Treffen der Sänger möglich. Kleine Abordnungen konnten lediglich im November 2020 bei einem Gottesdienst zur goldenen Hochzeit eines Ehrenmitglieds sowie im Februar und Dezember 2021 bei Gottesdiensten für verstorbene langjährige Sänger singen. Seit dem Frühjahr 2022 finden wieder Proben im Gemeindezentrum statt. Präsente gab es für Vize-Chorleiter Roland Baumann und für die von auswärts anfahrenden Sänger Ewald Hauck, Hubert Pfeffer und Peter Stemmler. Kassenführer Andreas Hirn informierte über die Finanzen. Die Prüfer Patrick Schöniger und Bruno Mohr bescheinigten eine einwandfrei geführte Kasse. Die Versammlung erteilte dem Vorstand einstimmig die Entlastung.

In seinem Jahresbericht erklärte Vorsitzende Egon Göbel: „Die Schlagwörter Pandemie und Corona veränderten die ganze Welt“ so Göbel. Es konnten zwei neue Sänger gewonnen werden: Peter Stemmler im zweiten Bass und Andreas Matter im zweiten Tenor. Die Wahlen leitete Roland Baumann. Jeweils einstimmig per Akklamation wurden Egon Göbel als Vorsitzender, Stefan Sack als stellvertretender Vorsitzender, Andreas Hirn als Kassenführer und Wolfgang Krug als Schriftführer wiedergewählt. Kassenprüfern sind Patrick Schöniger und Roland Baumann. Den Vergnügungsausschuss bilden erneut Patrick Schöniger, Hubert Geier und Wilfried Meininger an, der auch weiterhin als Notenwart fungiert. Bei seinem Ausblick nannte Krug erste Auftritte. So ist am Pfingstsonntag, 5. Juni, um 9 Uhr in der Pfarrkirche Eiersheim ein Festgottesdienst zum 100-jährigen Bestehen des Vereins geplant.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anschließend findet vereinsintern ein Festakt mit Ehrungen im Gemeindezentrum statt. Dabei erhält der Verein die Zelter-Plakette. Die traditionellen Wein- und Vespertage sollen vom 1. bis 3. Oktober in der Maisenbachhütte stattfinden. Am 10. Juni 2023 ist zum 100. Weihetag der Vereinsfahne in Eiersheim ein Liederabend geplant. Die Versammlung endete mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“. mgv