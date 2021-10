Ehrung treuer Mitglieder

Steinbach. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Musikvereins Steinbach im Gasthaus „Zum Engel“. Dabei bildeten Ehrungen einen Höhepunkt der Veranstaltung.

Der Eröffnung durch den Vorsitzenden Christoph Goldschmitt folgte ein Blick in die Mitglieder-Statistik. Hier gab es 2020 keine Veränderungen, so dass dem Musikverein Steinbach weiterhin 38 Musikerinnen und Musiker angehören.

Kurz fiel der Rückblick auf das Jahr 2020 aus. Schriftführer Sebastian Schuldt konnte zumindest an die erfolgten Teilnahmen an den Faschingsumzügen in Mondfeld und Steinbach erinnern. Vorweihnachtliche Stimmung kam am Nikolaustag in Steinbach auf, als Peter Kuch und Verena Hufnagel Weihnachtslieder vom Kirchturm spielten.

Kassenwart Stefan Schneider wurde nach seinem Rechenschaftsbericht von den Prüfern Roland Schneider und Jürgen Schüßler die vorbildliche Führung der Vereinskasse bescheinigt. Die von Schneider beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Beim Punkt „Bericht des Dirigenten“ übernahm Michael Schüßler, der zusammen mit Selina Utz die musikalische Leitung übernommen hat, das Wort. Man möchte sich auch in Zukunft musikalisch breit aufstellen und auch mit neuen Liedern dem Publikum einen guten Mix zwischen Blasmusik und modernen Stücken präsentieren.

Anschließend standen die Ehrungen an. Stefanie Heck wurde für zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Sie erhielt eine Urkunde sowie die Vereinsnadel in Bronze. Auf 65 Jahre Mitgliedschaft kann Günter Grein zurückblicken. Ihm übergab Christoph Goldschmitt eine Ehrenurkunde sowie ein Präsent.

Bei den Wahlen unter der Leitung von Roland Schneider wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Abschließend würdigte Christoph Goldschmitt alle Mitglieder sowie seine Vorstandskollegen für ihren Einsatz sowie die gute und harmonische Zusammenarbeit in dem doch sehr anspruchsvollen Jahr.

