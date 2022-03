Durch Umkehrung der Anatomie Funktion des Armes wiederherstellbar

Külsheim. Die Wintervortragsreihe in Külsheim fand nach einer Corona- bedingten Pause am Dienstagabend ihre Fortsetzung in der Festhalle. Dr. Kilian Rückl referierte dabei zum Thema „Die inverse Schulterprothese – Anatomie auf den Kopf gestellt“.

Bürgermeister Thomas Schreglmann begrüßte dazu über zwei Dutzend Zuhörer und brachte seine Freude über die gelungene Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund Würzburg zum Ausdruck.

Rückl gestaltete seinen Vortrag anschaulich, beleuchtete die diversen Facetten des Themas vielschichtig und erläuterte sie – unter anderem auch mit Röntgenbildern und Videos – allgemeinverständlich. Der Fachmann bezeichnete das Schultergelenk als sehr bewegliches Gelenk, das sowohl feine Bewegungen wie auch grobe Kraft für Alltagstätigkeiten bewältigen müsse. Das gelinge durch ein komplexes Zusammenspiel der Gelenkpartner Kapsel und Bänder sowie insbesondere der Sehnen der sogenannten Rotatorenmanschette, die das Schultergelenk dynamisch stabilisieren. Die Muskeln der „Rotatorenmanschette“ sorgen dafür, dass der Oberarmkopf sicher in seiner Position gehalten wird und der Arm in alle Richtungen bewegt werden kann, so Rückl, der hinzufügte, dass dies alles unabdingbar für eine gute Beweglichkeit der Schulter sei.

Die häufigsten Krankheiten in der Schulter beträfen das Gelenk selbst, informierte der Referent. Der Gelenkverschleiß (Arthrose) führe im Laufe des Lebens zu einer zunehmenden Bewegungseinschränkung und zu Schmerzen. Sofern die Sehnenplatte noch intakt sei, könne ein reiner Ersatz der Oberfläche vorgenommen werden.

Falls alleinig die Sehnen der Rotatorenmanschette betroffen seien, könne die Sehne häufig wieder genäht werden. Liege eine Kombination aus Arthrose und Sehnenschaden vor oder sei der Sehnenschaden so groß, dass eine Naht nicht mehr möglich ist, werde die Situation jedoch schwieriger. Denn das Gelenk sei nun instabil. Meist sei dann die aktive Beweglichkeit des Armes deutlich eingeschränkt, ein reiner Ersatz der Oberfläche würde die fehlende Stabilität des Gelenkes nicht wieder herstellen.

Bewerten und bewerten lassen

Rückl ging auf die im vergangenen Jahrhundert erfolgte intensive Entwicklung ein, welche schließlich zur sogenannten inversen Schulterprothese geführt habe. Die ehemalige Pfanne werde zum Kopf mit einer Kugel und die ehemalige Kugel des Oberarmkopfes werde zu einer Pfanne. Dies ermögliche durch die Spannung des großen Deltamuskels eine stabile Gelenkführung. Durch die erfolgte Umkehrung der Anatomie könne die Funktion des Armes wiederhergestellt werden.

Bei Beeinträchtigungen der Schulter sei es wichtig, zu erkennen, wo das Problem liege und wie weit dieses fortgeschritten sei. „Bewerten und bewerten lassen“, sollte die Vorgehensweise sein – um gemeinsam eine gute Lösung zu finden.

Nach knapp 90 Minuten Vortrag und Fragerunde spendeten die Zuhörer gerne einen Abschlussapplaus. hpw