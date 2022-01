Drei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Külsheim. Mit einem Hubschrauber und Rettungswagen mussten mehrere Verletzte nach einem Unfall am Mittwochmorgen bei Külsheim in Krankenhäuser gebracht werden. Als eine 39-Jährige von der L 508 nach links in Richtung Brunnenstadt abbiegen wollte, übersah sie vermutlich den auf dem Abbiegestreifen stehenden Suzuki einer 19-Jährigen. Der Ford prallte gegen den Suzuki. Der wiederum wurde wohl durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Skoda einer 31-Jährigen. Die drei Autofahrerinnen wurden schwer, eine 18 Jahre alte Frau, die als Beifahrerin im Suzuki saß, leicht verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1