Dienst am Nächsten verdient Respekt

Külsheim. Bezüglich der Ehrung verdienter Blutspender sagte Bürgermeister Thomas Schreglmann, es sei immer eine große Freude zu sehen, wie viele Menschen jedes Jahr zum Blut spenden kämen. Diese leisteten unspektakulär Hilfe, erinnerten sich an menschliche Schicksale. Viele täten Dienst am Nächsten, übernähmen Verantwortung für Mitmenschen. Der Bedarf an Blutspenden steige jedes Jahr.

Diese Art von Lebenseinstellung mit „Ja, ich will helfen“ verdiene eine öffentliche Würdigung, unterstrich der Bürgermeister. Das „Dankeschön“ an alle Blutspender geschehe im Namen der zahlreichen Menschen, denen geholfen werden könne. In seine Dankesworte bezog Schreglmann auch die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes mit eine, denn diese kümmerten sich um die Organisation der Blutspendetermine.

Der Külsheimer Bürgermeister überreichte den Blutspendern ein Glas Honig zur Krafterhaltung und eine entsprechende Urkunde. Mehrere der zu Ehrenden hatten sich entschuldigt.

Kevin Arnold (Eiersheim), Christiane Ballweg (Hundheim), Florian Camp (Külsheim), Christoph Schüßler (Steinbach) und Dirk Wonner (Hundheim) haben bereits zehn Mal Blut gespendet, Carina Rother (Külsheim) schon 25 Mal, Brigitte Hörner (Eiersheim) und Julia Schindler (Külsheim) insgesamt 50 Mal. hpw

