Dickes Lob für Zusammenhalt beim FC Hundheim/Steinbach

In der Hauptversammlung des FC Hundheim Steinbach wurden Mitglieder für Ihre Treue zum Verein und für ihr Engagement durch Hubert Dick und Joachim Ullrich ausgezeichnet.

Die Vereinsehrennadel in Bronze erhielt für seine über zehn jährige Tätigkeit in der Kinder- und Jugendarbeit Florian Hirsch. Zudem arbeitete er in den vergangenen fünf Jahren auch als spielender Co-Trainer bei den Aktiven mit.

Die silberne Ehrennadel des Vereins erhielt Siegfried Horn. Dieser war in über 40 Jahren als Jugendtrainer, im Spielausschuss der Herren als Hauptkassier und in den vergangenen zwölf Jahren als Platzkassier aktiv.

Die Mitglieder, die für ihre Treue zum Verein gewürdigt wurden, hätten eigentlich bei der Hauptversammlung 2021 ausgezeichnet werden sollen. Diese fiel jedoch aus. Die Ehrungen für das Jahr 2022 werden zur Feier des 70-jährigen Bestehen des Vereins bei den Jugendtagen Ende Juni 2022 erfolgen.

Ausgezeichnet wurden für 30 Jahre Mitgliedschaft Renate Blank, Peter Diehm und Jens Münkel, für 40 Jahre Günter Sendelbach und Hubert Dick sowie für 50 Jahre Manfred Keller und Udo Hauck.

Der älteste aktive Schiedsrichter des FC Hermann Bischof und Jung-Schiedsrichter Marlon Richter wurden anerkennend erwähnt. fc