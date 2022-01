Offizielle Übergabe - Neuartiges Spielgerät erhöht die Attraktivität des Spielplatzes in der Frankenstraße / Das erste seiner Art in Baden-Württemberg Der Külsheimer Spielplatz verfügt nun über eine einzigartige Kletteranlage

Der Spielplatz in der Frankenstraße in Külsheim hat ein neuartiges Spielgerät, „TumultX“-Kletteranlage genannt. Die Übergabe war am Freitag vor Ort.