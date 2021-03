Der Külsheimer Gemeinderat genehmigte eine überplanmäßige Ausgabe zur Sicherung der denkmalgeschützten Schlossmauer. Der Bürgermeister erklärte, an der Westseite seien große Steinblöcke herausgebrochen. Das zwinge zum Handeln.

AdUnit urban-intext1

Külsheim. In der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats am Montagabend in der Festhalle erläuterte Heiko Wolpert vom Bauamt den Sachverhalt. So sei die Stadt in der ersten Märzwoche von einem Anlieger informiert worden, dass ein Teil der Schlossmauer, die den Graben umfasse, eingestürzt sei.

Bereich ist instabil

In der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats notiert Zu Beginn der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats am Montag in der Festhalle gab Bürgermeister Thomas Schreglmann bekannt, dass der Antrag zum Neubau eines Mobilfunkmasts zwischen Uissigheim und Eiersheim von der Tagesordnung abgesetzt wurde. Denn es gebe in Uissigheim noch Informationsbedarf. Später fragte Claudia Rösser den Kommunalbeauftragten der Telekom-Mobilfunk Baden-Württemberg, Daniel Eger, nach dem zeitlichen Ablauf. Dieser teilte mit, die Planungen seien abgeschlossen, der Bauantrag gestellt, inzwischen zurückgestellt. Nach der Genehmigung des Bauantrags sei mit einer Bauzeit von zirka zwei Jahren zu rechnen. Wie der Bürgermeister informierte, veranstaltet die Berufsfeuerwehr Stuttgart von April bis in den August im Gewerbepark II in Külsheim wieder einen Ausbildungslehrgang. Profitieren könnten die Aktiv-Welt-Külsheim, die International Fire & Rescue Training GmbH und auch die Stadt. In der Pappelallee in Külsheim seien wurden Verkehrsdaten gemessen, offen und verdeckt. Das Ergebnis sei akzeptabel, so Schreglmann. Der Bürgermeister verwies auf die durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft erfolgte Ausweisung des Naturraums Odenwald als neues Fördergebiet Wolfsprävention (die FN berichteten). Das Land übernehme Schäden, falls Tiere gerissen werden, und fördere Herdenschutzmaßnahmen. Zum Projekt „1000 Bäume in 1000 Kommunen“ des Gemeindetags Landes sagte Schreglmann aus, die Stadt Külsheim habe im vergangenen Jahr 8000 Bäume gesetzt, 2021 seien es 11 700 Stück. Die Kommunalaufsicht hat die Gesetzmäßigkeit der Külsheimer Haushaltssatzung und des Haushaltsplans bestätigt. Ebenfalls genehmigt wurde die Kreditaufnahme in Höhe von 600 000 Euro. Vom Amt wurde festgestellt, dass Külsheim seine Verschuldung in den vergangenen Jahren um vier Millionen Euro auf nun 4,6 Millionen Euro reduziert hat. Die Pro-Kopf-Verschuldung von 876 Euro liege aber immer noch über dem Landesdurchschnitt. Schreglmann sagte zum Thema Abwasser, die Gebühren seien zuletzt 2019 kalkuliert worden. Eine Neukalkulation sei notwendig. Dies übernimmt die Schmidt und Häuser GmbH (Nordheim) für 6300 Euro brutto. Jürgen Goldschmitt regte die Vergabe von Lizenzen für den Grabaushub auf den Friedhöfen durch die Stadt an. Schreglmann antwortete, der Vertrag laufe bis Mitte 2022. Man werde auf das Gremium zukommen. Weiter sprach sich Goldschmitt dafür aus, sich weiter mit dem Thema „Tempo 30“ zu beschäftigen und Fakten zusammenzutragen. Alfred Bauch bat darum, sich das in der Nähe des Kulturhofs befindliche Gebäude mit dem jüdischen Frauenbad näher anzuschauen. Eine Mauer sei massiv beschädigt, gar eingefallen. Stefan Adelmann machte auf Schlaglöcher am Roten Rain sowie auf dem „Hundheimer Promilleweg“ bei den Windrädern aufmerksam. Reimund Imhof fragte, ob es am Sonntag in der ehemaligen Kaserne ein „Formel-1“-Rennen gegeben habe, entsprechende Geräusche seien zu hören gewesen. Der Bürgermeister erklärte, es seien Übungen auf einem privaten Grundstück, dem früherenExerzierplatz erfolgt: „Das waren keine Einheimischen, die sind extra angereist.“ Die Polizei habe Daten aufgenommen. Auf eine Frage eines Bürgers erläuterte der Rathaus-Chef, dass die Kontrolle der Höhe der Rekultivierung im Steinbruch Eiersheim Sache des Landratsamts sei. Erhalten hat die Stadt die Genehmigung, in den nächsten fünf Jahren die Frühjahrsmesse veranstalten zu können. Die vorliegenden Bausachen erfuhren allesamt einhellige Zustimmung des Gremiums. hpw

Eine sofortige Inaugenscheinnahme unter Hinzuziehung einer Fachfirma habe ergeben, dass ein Teil der Mauer im westlichen Bereich bedingt auch durch die Regenfälle Anfang des Jahres herausgebrochen sei. Zudem habe der starke Efeubewuchs die Mauerkrone komplett durchwurzelt. Der gesamte Mauerbereich sei instabil. Als Sofortmaßnahme wurde der eingestürzte Bereich mittlerweile gesichert.

Weitere Schäden und Einstürze seien nicht auszuschließen, so Wolpert weiter. Aufgrund der Gesamtsituation bestehe akuter Handlungsbedarf. Es sei zwingend erforderlich, die Schlossmauer zeitnah im betroffenen Bereich zu sichern und zu sanieren. Bei der Unteren Denkmalschutzbehörde sei eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung beantragt worden. Diese werde derzeit mit höchster Priorisierung behandelt, ebenfalls prüfe die Verwaltung mögliche Förderungen.

AdUnit urban-intext2

„Freihändige Vergabe“

Der Mitarbeiter vom Bauamt meinte, bei der Sanierung handele es sich fast um reine Handarbeit unter erschwerten Bedingungen. Für eine öffentliche Ausschreibung dazu wären umfangreiche Untersuchungen und eine Bestandsaufnahme durch ein Ingenieurbüro notwendig, was wiederum Zeit und letztendlich Geld koste. Deshalb sei mit der Firma Pfeuffer-Bau GmbH (Zimmern) Kontakt aufgenommen worden, welche entsprechende Referenzen nachweisen könne und schon in der Vergangenheit in Külsheim die Schlossmauern saniert habe.

Es werde vorgeschlagen, so Wolpert abschließend, den Auftrag zur Sanierung der Schlossmauer im Rahmen einer „freihändigen Vergabe“ zu erteilen. Die Arbeiten könnten je nach freien Arbeitskapazitäten ab Mitte Mai erfolgen.

AdUnit urban-intext3

Eine erste Kostenschätzung habe einen Investitionsaufwand von zirka 80 000 Euro ergeben, der fast ausschließlich reine Arbeitszeit beinhalte. Die Finanzmittel sind im Haushalt 2021 nicht eingeplant. Weil die Submission der Baugebiete ein günstigeres Ergebnis ergeben habe, könnten die benötigten Mittel umgeschichtet werden. Das Gremium genehmigte die überplanmäßige Ausgabe einstimmig.

AdUnit urban-intext4

Bebauungsplan für Sondergebiet

Irene Trabold vom Bauamt erläuterte die anstehende Änderung des Bebauungsplans für das Sondergebiet „Gickelfeld/Photovoltaikanlage“ auf Gemarkung Steinbach. Sie ging auf die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Nachbargemeinden und Träger öffentlicher Belange ein. Von Letzteren wurden insgesamt 17 Stellungnahmen abgegeben. Die darin vorgebrachten Anregungen würden zum größten Teil Berücksichtigung finden, so Trabold.

Das Regierungspräsidium Stuttgart (Fachressort Landwirtschaft) äußerte Bedenken, dass die Planung der Erhaltung guter Ackerstandorte für eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion vor Ort entgegenstehe. Die Stadt Külsheim wolle das Planungsziel, Voraussetzungen zu schaffen für eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien, weiter verfolgen und stelle dies über den Belang der Landwirtschaft.

Der Gemeinderat stimmt dem vorgelegten Entwurf der ersten Änderung des Bebauungsplans für das Sondergebiet „Gickelfeld/Photovoltaikanlage“ zu. Dagegen sprachen sich Claudia Rösser und Stefan Sack aus. Alfred Bauch enthielt sich der Stimme.