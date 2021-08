Corona hat Verein vor Herausforderungen gestellt

Uissigheim. Pandemiebedingt wurde die Bilanz der Jahre 2019 und 2020 in der Jahreshauptversammlung des VfR Uissigheim in der Stahlberghalle gezogen. Dabei bildeten die Wahlen einen Höhepunkt.

Grußworte richteten Bürgermeister Thomas Schregelmann und Ortsvorsteher Klaus Kuss an die Mitglieder. Neben dem Dank für das ehrenamtliche Engagement für den Verein wurde auch der aktuelle Stand der Planungen für den Umbau der Stahlberghalle angesprochen. Man sei bestrebt, die beste Lösung für alle Vereine im Blick zu haben, wurde betont.

Vorsitzender Marco Alter berichtete über die Aktivitäten des Vorstands Verwaltung. Wie er bedauerte, sei der Posten des Vorsitzenden Verwaltung seit 2019 vakant. Diese Aufgaben wurden von ihm und Fritz Morawietz übernommen. Durch Corona sei ein großer Verwaltungsaufwand entstanden. Gemeinsam habe man versucht, die massiven Einschnitte zu kompensieren.

Zahlreiche Arbeiten an der Sportanlage wurden in den vergangenen zwei Jahren umgesetzt. Dazu zählte etwa die Hangsicherung auf der Ostseite des Sportgeländes mit Muschelkalksteinen. Alter dankte Bürgermeister Thomas Schregelmann für die gute Unterstützung der Stadt.

Weiter beleuchtete Alter den Wirtschaftsbetrieb. 2019 gab es viele Veranstaltungen im Sportheim. Der Redner sprach Küchenchef und Ehrenmitglied Edmund Saumweber sowie dessen fleißigen Helfern seine Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. Zu den größeren Veranstaltungen zählten 2019 die Neun-Meter- und Dart-Turniere sowie das Trike-Treffen. Für dessen Organisation ging ein besonderes Lob an Jürgen Ruck.

2020 ging im Zuge der Pandemie die Zahl der Veranstaltungen merklich zurück. Verbunden mit den ersten Lockerungen konnte man im Sommer mit verschiedenen Aktionen zwischendurch wieder etwas Umsatz generieren. Alter schätzte sich glücklich, den Förderverein im Hintergrund zu wissen.

Mit Lock-Down und Beschränkungen ging der VfR in sein Jubiläumsjahr. Da das 75-jährige Bestehen unter diesen Umständen nicht gefeiert werden konnte, der Verein aber seinen Mitgliedern aber dennoch etwas Besonderes bieten wollte, wurde VfR-Rallye. Ob ein Fest im kommenden Jahr nachgeholt werden kann, bleibe abzuwarten, wurde erklärt.

Über den Bereich Sport und die hier ebenfalls angefallenen zusätzlichen Verwaltungsaufgaben berichtete Friedrich Morawietz. Wie er bekannte, sei ihm in den vergangenen vier Jahren als Vorsitzender Sport klar geworden, dass sich der VAR in allen Bereichen neu aufstellen müsse. Spielgemeinschaften oder Fusionen wie bei der Jugend würden auch im Seniorenbereich künftig Realität werden.

Es folgten die Berichte der Abteilungen. Thorsten Markl (VfR-Spielausschuss) hoffte, dass die bevorstehende Verbandsrunde im Vergleich zu den beiden annullierten Spielzeiten durchgespielt werden kann.

Sonja Winkler (Breitensport) verwies darauf, dass wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren nur bedingt Sport getrieben werden konnte. Einmal wöchentlich gab es ein „Online-Fitnessprogramm“. Jugendleiter Manfred Vorschneider gab einen Einblick in den Jugendbereich. Wie er sagte, zeichne sich der demografische Wandel mehr und mehr ab. So seien in den Jugendmannschaften derzeit nur sehr wenige Spieler aktiv. Positiv nannte Vorschneider die beiden Siege im Finale des Kreispokals der C- und B-Jugend-Mannschaften.

Kassenwart Robin May informierte über die Finanzlage des Vereins. Dieser habe finanzielle Corona-Hilfen unter anderem durch den Sportbund erhalten.

Kassenprüfer Berthold Müssig bescheinigte eine vorbildliche Buchführung und beantragte die Entlastung des Vorstands. Diese erteilte die Versammlung einstimmig.

Fritz Morawietz erläuterte zwei Änderungswünsche vom Amtsgericht Mannheim an der bereits verabschiedeten Satzung. Der Mitglieder stimmten ebenso wie der Anpassung der Mitgliedsbeiträge (ab 2022) zu.

Die Wahlen wurden von Georg Alter geleitet. Alle Abstimmungen endeten einstimmig. Drei Jahre als Vorsitzender Sport fungiert Andreas Walz gewählt. Kassenwarte für weitere zwei Jahre sind Christian Gros und Robin May. Schriftführerin für ein weiteres Jahr ist Lisa Nahm. Die Abteilungsleiter Sonja Winkler (Freizeit- und Breitensport) und Torsten Markl (Fußball) wurden für zwei Jahre wiedergewählt. In den nächsten beiden Jahren werden erneut Helga Knebel, Silke Krug, Berthold Müssig und Egon Hauck die Kasse prüfen. Manfred Vorschneider war in der Jugendversammlung für zwei weitere Jahre als Jugendlieter gewählt worden. Die hat die Versammlung bestätigt.

Marco Alter verabschiedete den bisherigen Vorstand Sport, Friedrich Morawietz. Er würdigte dessen Engagement und Arbeit in den vergangenen vier Jahren. Für Ihre Leistungen im Verein und Breitensport wurden Mila Kuhn-Panic und Günter Schaupp geehrt und verabschiedet. Wolfgang Knebel schied nach über 25 Jahren als Sportheimwirt aus.