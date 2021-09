Chirotherium mit Fußwurzel wie Krokodil

Der „Saurierstein“ in Külsheim ist seit drei Jahrzehnten an der Bronnbacher Straße aufgestellt. Am Samstag wurde eine wissenschaftliche Untersuchung und genaue Bestimmung der Spuren des Chirotheriums in Angriff genommen.

Külsheim. Der Külsheimer Walter Dietz hatte sich bereits seit Kindestagen Kenntnisse vom Schichtenaufbau des Südwestens angeeignet. Sein Auge war hinreichend geschult, als er den Saurierstein am 21. September 1989 an der „Judenklinge“ gefunden hat. Dietz vermutet, dass der Felsen beim Bau der Bronnbacher Straße im Zeitraum von 1860 bis 1862 dorthin gelangte und dabei umgedreht wurde. Die sichtbaren Saurierfährten entsprechen einem Gipsabdruck des Eindrucks der Fährten in den Boden. Am 2. Januar 1992 wurde der Fährtenstein geborgen und am jetzigen Standort an der Bronnbacher Straße aufgestellt. Die Standortwahl war die Idee von Hubert Geiger, dem damaligen Vorsitzenden der Külsheimer Winzer.

Am Samstag waren Dr. Eudald Mujal Grané, Paläontologe und Fachmann für die Rekonstruktion alter Ökosysteme beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart, und Frank Haderer, Diplom-Ingenieur Maschinenbau und „Fährtenleser“, vor Ort. Beide hatten sich vorher auf die Aufgabenstellung vorbereitet, Haderer war bereits mehrere Male in Külsheim, Mujal Grané noch nie. Haderer hat bereits vor zwei Jahrzehnten aufgrund der damals bekannten Funde anerkannte Vorschläge zum Aussehen des Tieres gemacht. Beide schätzen das Alter des Fundes auf etwa 250 Millionen Jahre. Solche Chirotherien habe es schon 30 Millionen Jahre vor den ersten Dinosauriern gegeben.

Damals hat Mittel- und Süddeutschland aus einem halbwüstenähnlichen Flachland bestanden, durchzogen von Flüssen, die aus einem Gebirge im Süden kommend ihre sandige Fracht in einem mitteleuropäischen Trog ablagerten. Lange Zeit ist der Fährtenerzeuger anonym geblieben, da keine Skelettreste gefunden wurden. Wegen der Ähnlichkeit der Fußabdrücke mit einer menschlichen Hand seien sie Chirotherium- oder Handtierfährten genannt worden. Die Fährtenplatte in Külsheim zeigt mehrere sich überkreuzende Fährten als Lebensspuren dieser Saurier, die damals in unserer Gegend vorkamen.

Individuelle Fußbauweise

Die Fachleute erläuterten, Chirotherium habe eine individuelle Fußbauweise, eine Fußwurzel wie ein Krokodil und die Füße unter dem Körper wie ein Reptil. Chiroterien liefen wie eine Katze und seien die Räuber ihrer Zeit gewesen. Fährten wie jene in Külsheim seien etwas Besonderes. Details wie die Länge der Beine oder des Rumpfes können aufgrund der Fußspuren berechnet werden.

Das Leben geht nicht spurlos vorüber, Naturbeobachter finden Lebens-Spuren überall. Der aufmerksame Spurenleser kann Abdrücken manche Information entlocken, die selbst ein vollständiges Skelett nicht bieten kann. Denn Spuren lassen nicht nur Rückschlüsse auf Körperbau und Bewegung zu, sie können sozusagen auch versteinertes Verhalten zeigen.

Fußstapfen verraten mehr als nur den Umriss des Fußes, der sie hinterlassen hat. Dem Fährtenleser erschließen sich aus gut erhaltenen Spuren auch die Flächenbelastung und die Art und Weise, wie der Fuß aufgesetzt und abgerollt wird. Daraus lässt sich die Anatomie des Fußes rekonstruieren und eventuell auch die Geschwindigkeit der Fortbewegung ablesen. Ganze Fährten versprechen eine Fülle weiterer Informationen. ,,Handtier“ ist die direkte Übersetzung des wissenschaftlichen Namens Chirotherium. Die charakteristischen fünffingrigen Abdrücke stammen allerdings von den Hinterfüßen. Das Handtier ist also eher ein ,,Fußtier“.

Die beiden Wissenschaftler haben am Samstag zuerst einen genauen Blick auf den Fund geworfen. Danach entstand am „Saurierstein“ vor allem per Fotographie eine große Sammlung von Daten, woraus durch Fotogrammetrie im Computer 3D-Modelle erstellt werden. Entsprechende Programme liefern genaue Höhenkarten der Spuren. Die wissenschaftliche Aufarbeitung selbst geht erst anschließend richtig los.

Die Fachleute, die sich sowohl für ihre wissenschaftliche Arbeit wie auch das Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten gerne Zeit nahmen, erläutern, warum eine solche genaue Vorgehensweise so wichtig sei. Zum einen könne man diese Tiere insgesamt besser kennenlernen, zum anderen gehe es um die Biomechanik des Tieres und natürlich um die Frage, wie dieses gelaufen sei.

Die beiden Wissenschaftler glauben, man sei derzeit sehr nahe dran an dem Tier selbst. Solche Spuren lieferten Hinweise auf Fragestellungen zu „wer“, „wie“, „warum“, insgesamt lasse sich so ein Ökosystem besser kennenlernen, auch die Beziehungen zu anderen Tieren im Ur-Ökosystem. Zudem könne man erkennen, wie sich ein Ökosystem geändert habe, was heutzutage auch wichtig sei, um etwas in die Zukunft sehen zu können.