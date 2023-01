Die „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ ist ein bekanntes Mittelalterspektakel in der Brunnenstadt Külsheim. Die Veranstaltung soll anno 2024 wieder stattfinden. Dieser Tage werden die Vorbereitungen darauf intensiviert. Anfang der Woche gab es ein Vorbereitungstreffen in der Gastwirtschaft „Da Luciano“ in Külsheim.

Die „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ gehört in diesem Jahrtausend üblicherweise im

...