Bis zu zehn Beutel in einer Woche gezählt

„Zurück zur Natur“ mag in bestimmten Bereichen ein trefflicher Gedanke sein. Geht es aber um die in Beuteln verpackten Hinterlassenschaften von Hunden, so wird deren Entsorgung in der Natur von vielen Menschen als ungut angesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Uissigheim. Der Uissigheimer Fritz Krug ist Einheimischer seit Kindesbeinen an, im Ort vielfach aktiv, er war auch schon Ortschaftsrat, stellvertretender Ortsvorsteher und Vereinsvorsitzender. Fritz Krug ist vielseitig interessiert, hat ein waches Auge auf das Geschehen im Ort, geht viel spazieren und das wache Auge gilt mithin auch dem Geschehen in Wald und Flur.

Vor einem Jahr oder deren zwei oder drei, erzählt der Uissigheimer, seien natürliche Hinterlassenschaften von Hunden in Gottes freier Natur an den Hundeausführwegen eben im Urzustand deutlich sichtbar gewesen.

Seit vier Monaten etwa gebe es in Uissigheim zwei Ausgabe-Behälter für Hundekotbeutel und gleich dabei auch passende Abfallbehälter. Ab diesem Zeitpunkt, so Krug, stelle er beim Gang durch die Natur Hinterlassenschaften der Hunde nun eben in verpackter Form fest, einfach ins Gebüsch oder in die Landschaft geworfen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wegen der Bewegung an der frischen Luft sei er täglich unterwegs in der Natur, erläutert Krug. Die Hundeausführwege lägen auch in Uissigheim stets nahe am Wohnhaus des Hundebesitzers. Er zählt auf, nennt „vom Sportplatz Richtung Stahlberg, auch am Querweg Richtung Gewann „Schlange“, an der ortsabgewandten Seite des Neubaugebiets beim Wiesenweg hinter der Pfarrer-Uehlein-Straße in Richtung Wilhelm-August-Berberich-Straße, am Rindenbergsweg Richtung Külsheim, am Weg im Gewann „Elfmorgen“ und auch am Weg zur Maisenbachsiedlung“.

Viele halten sich dran

Laut Fritz Krug halten sich die meisten Hundehalter an die Vorschriften, es gebe verantwortungs-volle Hundeausführer, die den Kot ihrer Hunde vorschriftsmäßig entsorgten. Es gebe jedoch sichtbar Ausnahmen, die guten müssen unter den schlechten leiden. Dies sei, so seine Recherchen, in anderen Städten und Ortschaften ähnlich. Die zusätzliche Umweltbelastung sei auch ein Ärgernis für die anliegenden Grundstücksbesitzer. Der Gedanke sei eigentlich einfach, genutzte Hundekotbeutel mit nach Hause zu nehmen und ordentlich zu entsorgen, entweder an den entsprechenden Abfallbehältern oder jeder bei sich zuhause.

Simone Hickl-Seitz, Hauptamtsleiterin bei der Stadtverwaltung Külsheim, informiert zu diesem Thema, dass im Stadtgebiet Külsheim gebe es 19 Hundekotbeutelspender, immer sei ein Abfallbehälter dabei. Die reinen Materialkosten für die Bestückung der Spender lägen jährlich bei durchschnittlich 2000 Euro. Die Entsorgungskosten könnten nicht exakt herausgerechnet werden, man müsse Löhne der Bauhofmitarbeiter und der 450-Euro-Kräfte in den Stadtteilen sowie Entsorgungskosten in Containern einzeln listen.

Die Hauptamtsleiterin ließ wissen, es gebe zum einen wenig genutzte Hundekotbeutelspender, andere wiederum wie jene an der Jahnstraße in Külsheim, an der Schulmensa, im Paradeis in Külsheim oder am Sportplatz Uissigheim seien sehr gut genutzt. Momentan verteile die Stadt schwarze Kotbeutel, andere seien zurzeit nicht lieferbar. Es habe aber auch schon rote und grüne Hundekotbeutel gegeben. Dazu wiederum meinte Fritz Krug, da diese Beutel eine dunkle Farbe hätten, müsse man schon genau hinsehen, um diese zu finden. In einer Woche habe er an den verschiedensten Wegen bis an die zehn Beutel gezählt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hickl-Seitz meinte zusammenfassend, dass man grundsätzlich für Külsheim sagen könne, dass die Abfallbehälter für Hundekotbeutel gut angenommen und genutzt würden und nur wenige Hundekotbeutel in der Gegend „herumliegen“. Problem sei mehr, dass sehr viele Einwegmasken einfach weggeworfen werden und in der Natur liegen. Das in Uissigheim vermehrt Kotbeutel in der Landschaft entsorgt würden, sei der Stadtreinigung bisher nicht bekannt. Sofern solche Stellen in der Landschaft benannt werden könnten und eine Konzentration aufgefallen sei, könnte man dort eventuell noch einen zusätzlichen Abfalleimer anbringen.