Beim Verbrennen der Fastnacht floss in Külsheim manche Träne

Külsheim. Zum letzten Mal ließen die Närrinen und Narren der Külsheimer Fastnachtsgesellschaft Brunnenputzer am Dienstagabend in dieser Kampagne ein kräftiges „Äiwi voul“ erklingen.

Zuvor hatten die Brunnenputzer mit den Kindern in der Festhalle ausgiebig gefeiert und im Anschluss die Fastnacht verbrannt.

Beim Kinderfasching führte Ulli Adelmann wieder gekonnt durchs Programm. Mit viel Freude und Engagement hielt sie die begeisterten Mädchen und Jungen bei Laune.

So feierten große und kleine Narren ausgiebig miteinander, bis der traurige Moment gekommen war: Nach einem „Trauermarsch“, begleitet von den Külsheimer Musikanten, wurde die Fasnacht in Form einer Strohpuppe verbrannt. Dabei floss bei den Aktiven die eine oder andere Träne, denn nun stand fest: Jetzt ist alles vorbei. Man tröstete sich aber mit den Gedanken an die tollen Erlebnisse während der Fastnachtskampagne und mit der Vorfreude auf die nächste Session. fg