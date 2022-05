Beim FC Külsheim wird viel geleistet

Külsheim. Zur Mitgliederversammlung traf sich der FC Külsheim am Freitagabend im Sportheim. Die Rückblicke zeigten trotz coronabedingter Einschränkungen vielfältige Aktivitäten auf. Stefan Platz bleibt Vorsitzender Verwaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem Schriftführerin Evelyn Kaufmann das Kurzprotokoll der letztjährigen Hauptversammlung verlesen hatte, verwies Platz darauf, dass man in Zeiten, in denen die Welt nicht zur Ruhe komme, in einem Verein wie dem FC Külsheim auf andere Gedanken kommen könne. Das sei wichtig für die Gesellschaft. Allerdings benötige man dafür Aktive und Menschen, die Verantwortung übernehmen.

Anfang 2021 habe das Vereinsleben geruht, Veranstaltungen wie die Tischtennis-Stadtmeisterschaft und der „Puls 300“ und die Jahresabschlussfeier fielen aus. Training habe nur bedingt stattfinden können, meist online. Im April wurden die Staffelmarkierungen auf der Tartanbahn des Sportgeländes im Gewerbepark II aufgebracht, Mitte des Jahres ist der Sport- und Trainingsbetrieb langsam wieder aufgenommen worden, blickte der Redner zurück.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das „Zwölf-Stunden-Moutainbike-Rennen“ wurde virtuell ausgetragen. Im September fanden die Staffel-Meisterschaften des Leichtathletik-Kreises Tauber-Odenwald auf dem Sportgelände im Gewerbepark II statt. Der FC Külsheim hat auch 2021 an diversen Wettbewerben erfolgreich teilgenommen.

Durch das ehrenamtliche Engagement der Trainer, Betreuer, Abteilungsleiter sowie durch das Vorstandsteam habe 2021 trotz Corona doch noch einiges stattfinden können, lobte Platz. Vorausschauend wies er auf den vierten „Puls-300 Cross- und Hindernis-Fun-Lauf“ am 18. Juni, auf das „Zwölf-Stunden-Mountainbike-Rennen“ (erstmals mit eMTB-Rennen) am 15. und 16. Juni und auf das Sportfest der Jugendabteilung am 2. Juli hin. Beteiligen werde sich der FC Külsheim wieder beim Umzug zum Großen. Abschließend würdigte Platz alle, die sich für den Verein einsetzen.

Schriftführerin Evelyn Kaufmann nannte einen Mitgliederstand von 770 (214 Kinder und Jugendliche sowie 556 Erwachsene) Ende 2021. Es fanden sieben Vorstandssitzungen statt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dieter Duda, Vorsitzender Finanzen, informierte über Einnahmen und Ausgaben. Bertram Grein, der zusammen mit Josef Hochstatter die Kassen geprüft hatte, hatte nichts zu beanstanden. Die von Alfred Bauch beantragte Entlastung des Vorstands erteilten die Mitglieder einstimmig.

Stefan Platz im Amt bestätigt

Bei den Wahlen wurde Stefan Platz ebenso einstimmig als Vorsitzender Verwaltung ebenso bestätigt wie Uli Kromer und Marcel Kaufmann als Beisitzer. Rainer Adelmann wurde zum neuen Beisitzer gewählt. Die Kassenprüfer Bertram Grein und Josef Hochstatter bleiben im Amt.

Es stand eine Satzungsänderung an, ausgelöst durch den Beschluss einer neuen Jugendordnung in der Jugendabteilung. Nach etwas Diskussion wurde diese einhellig angenommen.

Die Versammlung diskutierte auch über eine Zisterne am Sportplatz mit einem Fassungsvermögen von 100 000 Liter. Die günstigste Lösung sei ein gebrauchter Tank, meinte Bürgermeister Thomas Schreglmann. Dem stimmte die Versammlung zu.

Aus dem Vorstandsteam verabschiedet wurden Beisitzerin Pia Herold, Ralf Dorbath (Vorsitzender Verwaltung) und Dieter Duda (Vorsitzender Finanzen).

Elmar Lurz informierte, dass zwölf Mitglieder beim Behindertensport mit sechs Betreuern trainieren, davon zwei mit Übungsleiterschein. Seit zwei Wochen wird wieder trainiert. Die Teilnahme am Umzug zum Großen Markt, der Messebesuch in Wertheim und das „Bollen-Essen“ sollen beibehalten werden.

Das Hallentraining der Fußball-Junioren fand nur sporadisch statt, Spielrunden wurden nicht beendet, so Ina Imhof. Sie gab einen Überblick über die Gruppen von den Bambini bis zu den A-Junioren. Seit 2021 wird ab der D-Jugend in der SG mit Reicholzheim, Hundheim/Steinbach, Uissigheim, Gamburg und Külsheim gespielt. Die C- und die B-Junioren wurden Pokalsieger.

Imhof sagte zur Damenmannschaft, diese habe in der später annullierten Spielzeit 2020/21 auf Platz eins überwintert. Man sei nach einem großen Umbruch mit einem neuen Trainerteam gestartet. Die Winterpause sei mit einem wöchentlichen Hallentraining überbrückt worden. Der momentane Fünf-Punkte-Abstand zum direkten Verfolger lasse auf die Meisterschaft der Damen-Freizeitrunde hoffen.

Zu den Fußball-Herren erklärte Imhof, dass die „Zweite“ Erfolgserlebnisse verbuchen konnte, die „Erste“ für gute Leistung dagegen nicht belohnt worden sei. Hier stehe wohl der Gang in die Kreisklasse A bevor.

Ina Imhof berichtete als Jugendleiterin über die Aktivitäten der Jugendabteilung. Treffen und Versammlungen fanden in der ersten Jahreshälfte 2021 oft online statt. Man beteiligte sich am Ferienprogramm der Stadt und gewann bei Wettbewerben Geld für die Jugendkasse. Eine neue Jugendordnung wurde erarbeitet. Für 2002 sind die Wanderung des Jugendvorstands, das Ferienprogramm, ein Torwartcamp, ein Fußballcamp mit dem 1. FC Köln und ein Familientag auf dem Sportgelände in Planung.

Irmi Trevisan informierte über die Abteilung Leichtathletik. Diverse Erfolge wurden erzielt. Die Staffel-Kreismeisterschaften fanden in Külsheim statt. Erstmals gab es die „Külsheimer Trainingstage“. Einige Gruppen trainierten mit Erfolg online. Junge Sportler sind in einer Mittelstreckler-Kader-Gruppe oder beim monatlichen Stützpunkttraining. Beim Lauftreff ist man wöchentlich im Bereich des „Schönerts“ unterwegs.

Katja Hepp blickte in Vertretung von Abteilungsleiter Hans-Peter Wagner auf den Bereich Tischtennis. Demnach haben die drei Herrenmannschaften Ausfälle aus als Teams gemeistert. Der Nachwuchs agiert in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Niklashausen. Erfolge sind auch auf den Zuwachs im Trainerteam zurückzuführen.

Abteilungsleiterin Ingrid Höfert berichtete über die Aktivitäten Abteilung Turnen. Für die Gruppen „Eltern-Kind-Turnen“ und „Kinderturnen“ gibt es Wartelisten. Die Kraftsportausdauergruppe trainiert auf der Tribüne der Kasernensporthalle oder in der Gerätehalle im Stadion. Übungsleiterinnen der Abteilung nahmen an Fort-und Weiterbildungen teil.

Die Abteilung Mountainbike organisiert von Mai bis Oktober wöchentlich ein- bis zweistündige Ausfahrten, so Silke Bundschuh. Coronabedingt nahm man an keiner Veranstaltung teil. fc