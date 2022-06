Bebauungsplan für Kleingartenanlage

Külsheim. Der Gemeinderat der Stadt Külsheim befasste sich am Montagabend in seiner Sitzung in der Festhalle mit den Bebauungsplänen für das allgemeine Wohngebiet „Seeflürle“ in Külsheim und für das „Sondergebiet Kleingartenanlage“ im Gewann „Hennloch“auf Gemarkung Külsheim. Weiter ging es um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Kapellenflürle“ in Steinfurt.

Baugebiet „Riedflürle“

Irene Trabold vom Bauamt erklärte, dass im „Seeflürle“ keine Bauflächen mehr vorhanden sind. Doch es bestehe Bedarf. Laut Gemeinderatsbeschluss soll im Anschluss an das jetzige Baugebiet bis zum Steinbacher Weg das Baugebiet „Seeflürle II“ ausgewiesen werden. Der 3,33 Hektar große Bereich umfasst ausschließlich Acker- und Wegflächen.

Im Külsheimer Gemeinderat notiert Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte in der Gemeinderatssitzung über Änderungen beim Testzentrum in der Prinz-Eugen-Straße. Die Öffnungszeiten werden ab dem 30. Juni reduziert, denn der Betreiber gehe von weniger Nachfrage aus. Geöffnet sei täglich von 11 bis 12.30 Uhr. Verzögert hat sich die eigentlich Mitte Juni geplante Aufstellung der Module für das Feuerwehrhaus Hundheim-Steinbach. Es werde mit acht Wochen Verzögerung hinsichtlich des Fertigstellungstermins des Gebäudes gerechnet, so der Rathaus-Chef. Weil das Projekt zu einem Pauschalpreis vergeben sei, würden keine Kostensteigerungen erwartet. Um ihre Übungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu verbessern, haben die Feuerwehren Hundheim und Steinbach in Eigenleistung eine Zisterne mit 10 000 Liter Fassungsvermögen eingebaut. Kosten für die Stadt seien nur für Material entstanden. Schreglmann teilte mit, dass die Sanierung des evangelischen Kindergartens planmäßig läuft. Die Elektro-Rohinstallation ist fertig, derzeit erfolgen Maler- und Verputzerarbeiten. Das Dach wird saniert und neu eingedeckt. Michael Adelmann zeigte sich überrascht, dass bei der Sanierung Wände nicht wärmegedämmt worden seien. Dies passe nicht zur klimaneutralen Ausrichtung. Matthias Berberich pflichtete Adelmann später bei. Der Bürgermeister wiederum meinte, das Gebäude könne „atmen“. Die Sanierung der Rommelstraße läuft planmäßig. Die Kanalleitungen sind komplett verlegt. Nun steht die Verlegung der Versorgungsleitungen an. In der Stadt wurden über 30 Kanalschächte und Regeneinlaufschächte angepasst, die sich im Laufe der Zeit gesenkt hatten. In einem Jahr sollen Schächte ausgebessert, im nächsten Jahr Risse vergossen werden, bevor eine Straße komplett kaputt geht. Der Bürgermeister sagte, die Leerrohrverlegung zum Glasfaserausbau sei abgeschlossen, Glas werde nach den Sommerferien eingeblasen. Erfreut teilte der Bürgermeister mit, dass es im Stadtkern ein fünftes Sanierungsgebiet gibt. Der neue Antrag ergab eine Finanzhilfe von 500 000 Euro. Inklusive Eigenanteil kommen so bis zu 800 000 Euro zusammen. Interesse gibt es von Privatleuten in der Boxtalstraße, Alten Gasse, Obertorgasse, Hauptstraße und der unteren Bergstraße. Wenn die Stadt ihre „Hausaufgaben“ erledigt habe, könnten Zuschüsse wohl ab 2023 fließen, so der Redner. Alfred Bauch warb für eine Kommission, die Veranstaltungstermine festlegt. Schreglmann kommentierte mit „Terminabsprachen, weil sich eh keiner daran hält“. Matthias Ruff lobte die neue Stehwippe auf dem Hundheimer Spielplatz. Claudia Rösser fragte, warum auf dem Spielplatz in Eiersheim ein Gerüst stehe, was Schreglmann mit „Lieferengpass bei einer Montage“ begründete. Otto Bundschuh sprach den Verbleib des einstigen Ausschusses an, der überprüfe, welche Feldwege saniert werden müssen. Schreglmann sprach von einer dauerhaften Liste. Die Anzahl der Klagen sei deutlich zurückgegangen. Weiter meinte er: „Wir können uns gerne jährlich treffen.“ Bausachen wurden einstimmig bestätigt oder zur Kenntnis genommen. hpw

Es habe sich gezeigt, dass bei insgesamt 45 geplanten Bauplätzen eine weitere Ausfahrt aus dem Plangebiet im Bereich des Steinbacher Wegs erforderlich sei, um einer Verkehrsüberlastung vorzubeugen. Entsprechend seien weitere Flächen in das Plangebiet mit einzubeziehen. Deshalb müsse der Aufstellungsbeschluss aufgehoben und ein neuer gefasst werden. Annette Ries war mit der „Zufahrt so weit vorne“ nicht einverstanden, zumal diese ein Biotop durchschneide. Das Gremium befürwortete die Vorgehensweise bei ihrer Gegenstimme.

Die vorgesehenen Bauplätze sind meist zwischen fünf und sieben Ar groß. Eine schrittweise Erschließung des Gebiets ist je nach Bedarf möglich. Zulässig sind in offener Bauweise Einzelhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten sowie Doppelhäuser mit einer Wohneinheit pro Doppelhaushälfte sowie Mehrfamilienwohnhäuser mit maximal sechs Wohneinheiten im nordwestlichen Bereich des Baugebiets. Die äußere Erschließung erfolgt über die Straße „Erlenweg“, eine weitere Zufahrt über den Steinbacher Weg. Hier ist die Verholung des bestehenden Grabens auf zirka 15 Metern nötig. Die innere Erschließung erfolgt über zwei Ringstraßen und drei Stichwege. Entlang des bestehenden Baugebiets ist ein Fußweg vorgesehen, der an den westlichen Feldweg angebunden wird. Durch die Verkehrsanbindung an den Steinbacher Weg wird das Biotop durchquert. Dazu muss ein Antrag zur Befreiung gestellt werden. Das Ergebnis der momentanen artenschutzrechtlichen Prüfung steht noch aus. Auf Fragen aus dem Gremium hieß es, dass Photovoltaikpflicht besteht, das Stadtwerk kein Gas in das Gebiet verlegen wird und die Pflanzliste weiterentwickelt wird. Der Gemeinderat stimmte dem Vorentwurf einhellig zu.

Zur Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Kleingartenanlage“ im Gewann „Hennloch“ informierte Bürgermeister Thomas Schreglmann, es habe das Bauamt viel Mühe gekostet, dass nicht alle Hütten illegal seien. Jedoch könnten nicht alle Gebäude legalisiert werden. Trabold erklärte, seit Jahrzehnten befänden sich in dem Gewann Gartengrundstücke, die rege bewirtschaftet würden. Das Gebiet habe sich immer mehr zu einer Kleingartenanlage mit Freizeitcharakter entwickelt. In den vergangenen Jahren jedoch sei hemmungsloser Wildwuchs entstanden. Die-sem städtebaulich ungeordneten Zustand, der teilweise baurechtlich nicht zulässig sei, gelte es, Einhalt zu gebieten.

Der Gemeinderat hat bereits 2019 beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Zur Sicherung der Planung wurde eine Veränderungssperre erlassen. Zwei Grundstücke entsprechen nicht der Kleinparzelligkeit und sollen ebenso aus der Abgrenzung herausgenommen werden wie der Hennlochgraben. Dazu muss der bisherige Aufstellungsbeschluss aufgehoben und einen neuer gefasst werden. Ziel der Planung ist, eine Kleingartenanlage strukturiert zu schaffen. Das Gremium beschloss diese Vorgehensweise einstimmig.

Irene Trabold nannte eine Fülle planungsrechtlicher Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, zu Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen, zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen, zum Bestandsschutz sowie zu Natur- und Artenschutz. Auf die Frage aus dem Gremium, wer kontrolliere, wenn die Kubatur überschritten sei, verwies der Bürgermeister auf das Kreisbauamt, auf das die Stadt aktiv zugehe. Auf die Frage, wie viele Gebäude rückgebaut werden müssten, antwortete Trabold mit „etwa ein Drittel“. Auch hier entschied der Gemeinderat einstimmig, wie vorgetragen vorzugehen.

Weiter galt es, für das geplante vorhabenbezogene Gewerbegebiet „Kapellenflürle“ in Steinfurt den Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen. Wie Irene Trabold feststellte, sei die Firma O-T-H May GbR ein aufstrebendes landwirtschaftliches und kommunales Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Steinfurt. Zwischenzeitlich reichten die landwirtschaftlichen Maschinenhallen für den Fuhrpark nicht mehr aus. Um den Betrieb zukunftsfähig zu gestalten, wolle die Firma eine Gewerbehalle auf ihrem Acker im Außenbereich bauen. Die Gebietsgröße für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan betrage 2,18 Hektar.

Die Änderung des Flächennutzungsplans soll im Parallelverfahren zum Bebauungsplanverfahren erfolgen. Die Kosten des Verfahrens übernimmt der Vorhabenträger.

Vorhaben in Steinfurt

Vorgesehen ist der Bau eines 96 mal 48 Meter großen Gebäudes mit Büro, Sozialräumen, Waschstraße, Werkstatt, Maschinenhalle und Schüttgutlager für Getreide. Zudem soll auf dem Gelände eine Tankstelle zur betrieblichen Nutzung entstehen. Das Gelände um Halle und Umfahrungsflächen soll durch einen bis zu zehn Meter breiten Pflanzstreifen zur Abgrenzung von angrenzenden Ackerflächen begrünt werden.

Vorgesehen ist eine Entwässerung des Plangebiets im Trennsystem. Die GbR will Regenwasser von den Dachflächen auffangen und für die Waschanlage wiederverwenden. Die bestehende städtische Abwasserdruckleitung kreuzt das Gelände im Osten. Bei Bedarf muss die GbR diese umlegen. Die Staub- und Schallimmissionsprognosen seien erstellt, so Trabold. Richtwerte würden eingehalten.

Der Gemeinderat beschloss die Änderung des Flächennutzungsplanes zur Umwandlung einer landwirtschaftlichen Fläche in eine Gewerbefläche ebenso einstimmig wie die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Kapellenflürle“.