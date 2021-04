Bau eines neuen Sendemasts sorgt für Diskussion

In der Sitzung des Uissigheimer Ortschaftsrats informierte Ortsvorsteher Klaus Kuß, dass die Bauarbeiten auf dem Stahlberg in vollem Gange sind. Ein Teil des Aussichtsturms stehe, die Schutzhütte ebenfalls. Am 26. April werden die Arbeiten am Turm fortgesetzt, und zwar in einem Zuge bis zur Fertigstellung. Ende April soll in Eigenleistung die Verkleidung der Hüttenwände mit Sandstein vorgenommen werden. Kuß warb in diesem Zusammenhang um freiwillige Helfer.

Zufriedenheit herrsche, sagte der Ortsvorsteher, angesichts der regen Bautätigkeit im Neubaugebiet, die Bauplätze seien alle belegt. Die Erweiterung des Baugebietes sei in Angriff genommen, die Erschließung bereits vergeben. Im zweiten Bauabschnitt entstehen acht neue Bauplätze. Es gebe Interessenten, so Kuß.

Wie der Ortsvorsteher sagte, gehen die Planungen für die Generalsanierung der Stahlberghalle voran. Sobald etwas „Handfestes“ vorliege, würde dies mit den Vorständen der Vereine in einer öffentlichen Sitzung besprochen. hpw