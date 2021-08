Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Am zweiten Sonntag im September - Külsheim nimmt mit der Ausstellung „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ an bundesweiter Aktion teil Ausstellung „Sein & Schein” in Külsheim zum Tag des offenen Denkmals

Beim „Tag des offenen Denkmals“ gibt es im ganzen Land wieder Interessantes zu entdecken. In Külsheim bietet dazu die Ausstellung „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ im Rittersaal des Schlosses Gelegenheit.