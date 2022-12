Aus Külsheimer Sicht ist das Jahr 2022 ganz gut gelaufen

Külsheim. Einen profunden Überblick auf 2022 aus städtischer Sicht mit Blick auf alle Külsheimer Ortsteile gaben bei einem Gespräch zum Jahresausklang Bürgermeister Thomas Schreglmann, Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz, Rechnungsamtsleiterin Elke Geiger-Schmitt und Bauamtsleiter Heiko Wolpert.

Man habe 2022 ganz gut hinbekommen, die Resonanz sei entsprechend gut, stellte der Bürgermeister fest. Er verwies auf die „kleine Stadtverwaltung“ von Külsheim. Das Team habe das Jahr 2022 gut gestemmt und auch für 2023 seien Details bereits abgestimmt. „Das funktioniert topp“, war er voll des Lobes.

Schreglmann ging auf einzelne Besonderheiten des zurückliegenden Jahres ein. Dabei nannte er auch die Unterzeichnung der Urkunde für die Patenschaft des 1. Panzerbataillons 363 in Hardheim.

Flächen und Gebäude vermarktet

Die Stadt habe sich weiter intensiv bemüht, das Areal der früheren Prinz-Eugen-Kaserne zu vermarkten. Hier sei Einiges gelaufen. Als Beispiele nannte der Bürgermeister etwa das entstehende Ärztehaus. Auch der „Wohnpark Cullesheim“ sei ein schönes Projekt. Weitere Gebäude auf dem vormaligen Kasernengelände seien verkauft, viele seniorengerecht hergerichtet worden.

Auf der geraden sei die Sanierung des evangelischen Kindergartens in der Hans-Weisbach-Straße, so Schreglmann. Wolpert nannte als Umzugstermin März/April 2023. Nun gehe es um die Planung der Außenanlage. Der Naturkindergarten geht am 1. März in Betrieb. Fertiggestellt sei der Hybridbau des Feuerwehrgerätehauses Hundheim/Steinbach, so Wolpert. Die Feuerwehrleute hätten sich bei der Gestaltung der Außenanlage und bei der Parkfläche eingebracht.

Froh zeigte sich der Rathaus-Chef über die Begegnungsstätte in Form des Sportheims FC Hundheim/Steinbach, gebe es doch in Hundheim ansonsten keinen Gastronomen mehr. Somit biete der FC einen Anlaufpunkt für die Bevölkerung.

Was die Sanierung der Stahlberghalle in Uissigheim angehe, seien die Planungen nicht einfach, gab Schreglmann zu. Der Bauantrag über eine Höhe von etwa drei Millionen Euro laufe. Der Bürgermeister verwies auf Förderungen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und über den Ausgleichstock. In der Planung sei, mit der Maßnahme nach den Sommerferien zu beginnen. Fertig solle das Ganze in zwölf Monaten sein.

Schreglmann stellte ein neues Konzept für die Pater-Alois-Grimm-Schule vor, wonach es „ein eigenes iPad für jeden Schüler ab Klasse sieben“ gebe. Kämmerin Elke Geiger-Schmitt ergänzte, die Geräte könnten von den Schülerinnen und Schülern gekauft oder geliehen werden.

Die Verwaltungsvertreter erklärten weiter, dass der Glasfaserausbau gemeinsam mit dem Landkreis weiter vorangehe. „Weiße Flecken“ wie Aussiedlerhöfe würden weniger. Das Einblasen der Glasfaserleitungen sei für das erste Quartal 2023 angekündigt.

Der Bebauungsplan „Seeflürle II“ soll erweitert werden. Wegen des steigenden Zinsniveaus sei die Nachfrage nach Bauplätzen wie auch anderswo aber sehr überschaubar.

Der Bürgermeister ging weiter auf das Thema „seniorengerechtes Wohnen am E-Werk“ und die Sanierung der dortigen Straße ein. Restflächen würden einem Investor zur Verfügung gestellt. Dort entstünden seniorengerechte Wohnungen sowie auch Räume für Dienstleister wie Pflegedienste.

Mit Blick auf die Stadtsanierung stellte Schreglmann fest, diese bleibe eine Daueraufgabe. Man habe im Stadtkern ein neues Sanierungsgebiet bekommen. Die Photovoltaikanlage „Gickelfeld“ werde weiter verfolgt bis zum Ernsthof. Kabelverlegungen seien Vorarbeiten für eine Trafostation. Mit „das wächst und wächst und wächst“ beschrieb er den Neubau der Straßenmeisterei des Main-Tauber-Kreises in Külsheim.

„Volles Programm, schön, anstrengend“, kommentierte er teils mit einem Augenzwinkern den Regionalmarkt in der Brunnenstadt sowie die großen Partnerschaftstreffen „30 Jahre Pécsvárad“ und „50 Jahre Moret-sur-Loing“.

Positiv hervor hob Schreglmann außerdem die die Verleihung von Bürgerehrennadeln an Paul Berberich und Fritz Krug in Verbindung mit dem Bau des Aussichtsturms und der Schutzhütte auf dem Uissigheimer Stahlberg. Die Feuerwehr freute sich über ein neues Hilfeleistung-Löschfahrzeugs HLF 20. Die Frühstückspension sowie Kaffe und Kuchen im „Brunnenputzer“ erfreue sich großer Nachfrage.

Schwierig sei dagegen das Jahr 2022 hinsichtlich des Betriebs des Külsheimer Hallenbads verlaufen, erklärten die Verwaltungsmitarbeiter beim Blick auf dessen lange Schließzeit. Am 13. März 2023 sei Wiedereröffnung. Die Kämmerin zeigte sich überzeugt, dass die Nutzer wieder kommen würden. Ein größeres Problem seien die benötigten Helferinnen und Helfer für Kassendienst und Aufsicht. In den Sommerferien bleibe das Bad sechs Wochen geschlossen.

Schreglmann richtete das Augenmerk auch auf Veränderungen im Rathaus. Julia Gehrig sei Nachfolgerin von Kurt Krug: „Eine gute Allrounderin für eine kleine Verwaltung“. Tobias Bischof wirke als neuer EDV-Mann im Haus.

Ausblick

Schreglmann und sein Team haben den Blick auch schon auf die kommenden Monate gerichtet. 2023 sei bereits weitgehend durchgetaktet, stellte er fest. Im urbanen Gebiet sei eine Fläche an eine Apothekerin veräußert worden. Verhandelt werde über Gebäude für einen neuen Investor, es bestehe Nachfrage nach Wohnraum. Verschiedene Flächen sollen verkauft, andere von der Kommune vermarktet werden. Weiter verwies er auf die vorgesehene Wiedereröffnung des Stadtladens in Külsheim und den Gedanken, den entsprechenden Raum mit Leben zu erfüllen. Der Bürgermeister sagte seitens der Kommune Unterstützung zu. Man wolle schauen, ob und was sich entwickle.

Für den „Külsheimer Kultursommer“ vom 2. bis 6. August kündigte der Rathaus-Chef „ein buntes Programm“ mit Musiktheater und Schauspiel, Amphitheater und Workshops an. Es soll eine „Konferenz der Tiere“ geben, von Brunnen zu Brunnen. Die Stadt werde unterstützen. Zudem gebe es gute Förderprogramme für die Kulturszene.

Der Bürgermeister erklärte abschließend, Külsheim schaue positiv nach vorne, die Steuereinnahmen seien gut. Die Stadtkämmerin ergänzte: „Wir haben eine schwarze Null“.