Attraktives Rahmenprogramm vergrößerte Anziehungskraft

Külsheim. Die Brunnenstadt und die Gäste von außerhalb erfreuen sich des Beisammenseins beim nunmehr bereits 31. romantischen Külsheimer Weihnachtsmarkt rund um die Katharinenkapelle im Herzen der Altstadt. Am Freitag war die Eröffnung vor Ort.

Külsheim lädt seit Jahrzehnten jeweils an zwei Wochenenden zu seinem traditionellen Weihnachts-markt. Das erste der Wochenenden gemeinschaftlichen Tuns und Treffens gehört nun bereits der Vergangenheit an und brachte die Menschen aller Altersklassen am Freitag, am Samstag und am Sonntag im Bereich um den Dreischalenbrunnen im Zentrum der Stadt zusammen.

Groß und Klein taten dies, was sie gerne machen: Sie waren beisammen, pflegten Unterhaltung und freuten sich des vorweihnachtlichen Lebens. Ein attraktives Rahmenprogramm machte dies auf unterschiedliche Art und Weise noch schöner.

Bürgermeister Thomas Schreglmann eröffnete den Külsheimer Weihnachtsmarkt offiziell. Er sagte, es gebe Krieg in Europa, Energiekrise, Inflation, Flüchtlingskrise - trotzdem gelte es, „dankbar zu sein für den Frieden bei uns“. Auch 2022 gebe es zum Weihnachtsmarkt wieder ein schönes Programm, von der Puppenstube bis zur Modelleisenbahn für Jung und Alt. Viele Vereine machten wieder mit, freute sich der Bürgermeister, auch Kindergarten, Schule und Jugendmusikschule bereicherten das Programm.

Ein großes Dankeschön, unterstrich Schreglmann, gelte allen Beteiligten und Unterstützern. Jene machten es möglich, eine frohe und besinnliche Adventszeit erleben, Zeit mit der Familie verbringen und genießen zu können. So machten sich die Menschen in kleinen und mittleren Gruppen auf, den Külsheimer Weihnachtsmarkt zu erkunden und sich zu erfreuen an dem gemeinschaftlichen Tun ebenso wie am gemütlichen Beisammensein mitsamt Kommunikation aller Art.

So war auch eine zweistellige Zahl an Weinhoheiten aus der Umgebung in die Brunnenstadt gekom-men, hatte sich auf dem Schlossplatz getroffen und den Turm bestiegen. Inmitten des Treibens bestätigte sich die gemeinsame Erkenntnis, „es ist wunderschön in Külsheim“. hpw