Arbeiten an Straßenmeisterei Külsheim laufen nach Plan

Külsheim. Der Neubau der Straßenmeisterei Külsheim auf dem ehemaligen Kasernengelände geht in großen Schritten voran wie deutlich zu sehen ist. Das Grundstück wurde zunächst gerodet. der obere Boden abgetragen und zwischengelagert, um ihn später wieder zu verwenden. Noch vorhandene Platten und Beton wurden entfernt, Kalk zur Festigung in den Baugrund eingearbeitet und das gesamte Gelände geebnet. Wie das Landratsamt ausführt, folgten die Kanal- und Leitungsarbeiten, um nach Gründungsarbeiten mit den Stahlbetonarbeiten zu beginnen. Derzeit werden Stützen, Wände und Decken gesetzt und verlegt. „Der Neubau der Straßenmeisterei erfolgt planmäßig und straff“, so Pressesprecher Markus Moll. Bis Ende Herbst 2023 soll der Bau fertig sein und umgezogen werden. hvb/Bild: von Brandenstein

