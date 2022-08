Angelika und Peter Kühlwein wurden „Hammelpaar“

Uissigheim. Das Dorffest des Obst-, Garten- und Kulturvereins Uissigheim auf dem Dorfplatz hatte am Sonntagnachmittag mit dem Hammeltanz einen abschließenden Höhepunkt. Angelika und Peter Kühlwein heißt das reichlich umjubelte neue „Hammelpaar“.

Das Uissigheimer Dorffest zeigte, dass nach Corona bedingter Pause ein solches Fest einfach zur örtlichen Feierkultur gehört. Denn die Menschen haben ein Verlangen danach, sich in gemütlicher und größerer Runde einfach zusammen auszutauschen. Am Samstag bereits traf man sich zu Kesselfleischessen, zur Musik und im Weinkeller. Am Sonntag lockten Mittagessen, Heiners Dorfmuseum, eine geführte Weinwanderung zum Aussichtsturm oder der Auftritt der Kindervolkstanzgruppe Tauberbischofsheim.

Bei schönstem Wetter zogen sieben gut gelaunte „Hammelpaare“ in das Festzelt ein, geführt von Hammel „Fritz“, Hammelführer Karl-Norbert Greulich, Metzger Michael Schmall und Mundschenk Johannes Bergauer. Nach den einführenden Worten von Ortsvorsteher Klaus Kuß schwangen die Paare in Begleitung schöner Musiken das Tanzbein, reichten dabei einen Blumenstrauß von Paar zu Paar weiter und stärkten sich zwischendurch aus einem großen Pokal mit Wein.

Als der Wecker schellte, hatten Angelika und Peter Kühlwein den Strauß in Händen. Diese wurden mit einem dreifach „Mäh - mäh - mäh“ zu Siegern des Hammeltanzes gekürt und drehten einen trefflichen Ehrentanz. Mit dem Spiel der Uissigheimer Musikanten ging das Dorffest weiter. hpw