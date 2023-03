Als Lehrer und Dirigent Akzente gesetzt

Uissigheim. Der Uissigheimer Hubertus Daniel feiert am heutigen Mittwoch seinen 90. Geburtstag. Er ist bekannt und geschätzt vor allem als vormaliger Lehrer und Dirigent.

Hubertus Daniel ist in Bruchsal am 22. März 1933 geboren als Sohn des Kaufmanns Paul Daniel und dessen Frau Bertha. Hubertus Daniel erlebte den Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945 zusammen mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder Ludwig. Als junger Mensch erhielt er Unterricht im Violinspiel, welches ihn seither begleitet.

Der heutige Jubilar besuchte die Volksschule in Bruchsal und danach das humanistische Gymnasium ebenda, er machte dort 1951 sein Abitur. Es folgte von 1953 bis 1955 am Pädagogischen Institut in Karlsruhe ein Studium zum Volksschullehrer, so lautete die damalige Bezeichnung. Seine erste Anstellung als Lehrer fand Hubertus Daniel von 1955 bis 1960 an der Volksschule in Oberbalbach. Es folgten von 1960 bis 1967 eine Anstellung als Lehrer in Külsheim an der dortigen Volksschule, von 1967 bis 1977 eine Anstellung als Schulleiter an der Grundschule in Uissigheim und von 1977 bis 1997 eine Anstellung als Konrektor an der Grund- und Hauptschule Külsheim, wo er auch als Lehrer wirkte bis zu Pensionierung 1997.

Hubertus Daniel fand sein privates Glück mit Martha Kretzler aus Bruchsal. Die standesamtliche Heirat war am 13. Juni 1962 in Bruchsal, die kirchliche Trauung einen Tag danach in der gleichen Stadt. Aus der Ehe gingen die drei Kinder Michael, Barbara und Carolin hervor, zur Familie gehören inzwischen auch drei Enkel mit nunmehr 24, 20 und drei Jahren. Das Ehepaar Martha und Hubertus Daniel feierte im Vorjahr diamantene Hochzeit.

Hubertus Daniel ist an seinem Heimatort und darüber hinaus bekannt durch seine Aktivitäten als Dirigent. So war er 35 Jahre lang Dirigent beim katholischen Kirchenchor in Uissigheim, ebenso lange beim Männergesangverein Uissigheim sowie 25 Jahre beim Männergesangverein in Eiersheim. Der heutige Jubilar wirkte als Mitglied im Pfarrgemeinderat in Uissigheim und im Dekanatsrat.

Hubertus Daniel war auch Mitglied im katholischen Lehrerverein und dem daraus entstandenen „Ver-band Bildung und Erziehung“ seit dessen Gründung. Hier ist Daniel inzwischen Ehrenmitglied. Besondere Würdigungen erhielt Hubertus Daniel auch in anderen Bereichen. So ist er Ehrenchorleiter beim Kirchenchor St. Laurentius in Uissigheim und Ehrendirigent beim Gesangverein Eiersheim. Die Stadt Külsheim verlieh Hubertus Daniel im Jahr 2007 die Bürgerehrennadel.

Der Jubilar ist Mitbegründer der Partnerschaft der Pater-Alois-Grimm-Schule Külsheim mit der Schule in Pécsvárad. Ihm lag über Jahre hinweg die Betreuung der Senioren des Verbandes Bildung und Erziehung im Tauberbischofsheimer Bereich am Herzen.

Zu den besonderen Hobbys von Hubertus Daniel gehört das Reisen mit der Familie. So weilte er oft in Spanien.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an. hpw