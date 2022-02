Als „Cilli“ in der Brunnenstadt bekannt

Külsheim. Cäcilia Bauch aus Külsheim, bekannt als „Cilli“, feiert an diesem Freitag ihren 90. Geburtstag. Sie ist seit vielen Jahrzehnten Einwohnerin der Brunnenstadt.

Die Jubilarin kam am 25. Februar 1932 als Cäcilia Wurscher in Mezling (Sudetenland) zur Welt und hatte drei Geschwister. Den Rufnamen „Cilli“ erhielt sie bereits als Kind. Sie besuchte zuhause die Volksschule und danach drei Jahre eine weiterführende Schule.

Cilli Bauch feiert in Külsheim ihren 90. Geburtstag. © Hans-Peter Wagner

Ihre Familie wurde im Sommer 1946 im Zuge der Benes-Dekrete vertrieben. Mit ihren Eltern und ihrer Schwester kam die junge Cäcilia über Gerlachsheim nach Külsheim, man fand ein Wohnquartier im Boxhagel.

Hochzeit mit „Fritz“

Cilli Wurscher ging dann in die Külsheimer Schule. Bei ihrem erstmaligen Betreten des Schulhofs sagte der gleichaltrige Alfred Bauch, genannt „Fritz“, ein Vertriebener aus Oberschlesien und später von Beruf Maurer, zu seinen Kumpels: „Das wird meine Frau“.

Nach einer Zeit des Kennen- und Schätzenlernens war im September 1951 in Külsheim Hochzeit. Der Ehe entstammen drei Kinder, inzwischen gehören vier Enkel und sieben Urenkel im Alter von 15 bis eineinhalb Jahren zur Familie. Cilli Bauchs Ehemann ist im Jahr 2000 verstorben.

Vier Enkel, sieben Urenkel

Nach ihrer Schulzeit war Cäcilia Wurscher Mitarbeiterin in einem Külsheimer Geschäft und bei der dortigen Familie.

Gegen Ende der 1940er Jahre arbeitete sie etwa zwei Jahre in einer damals bestehenden Külsheimer Zigarrenfabrik, danach zirka zwei Jahre im Haushalt des Külsheimer Dentisten Max Vogel.

Nach der Geburt der Kinder war Cilli Bauch in einer Schneiderei in Külsheim tätig (zuerst hieß diese Ballweg, dann Eisel) – und schließlich bis zur Rente bei Möller-Therm in Kreuzwertheim.

Schmuckes Haus gebaut

In den Jahren 1961/62 hat das Ehepaar Bauch in der Brunnenstadt ein schmuckes Haus gebaut. Dort wohnt die Jubilarin weiterhin, umgeben von einigen ihrer Verwandten. Cilli Bauch sang 46 Jahre lang im katholischen Kirchenchor und ist beim Seniorenclub mit dabei, in fastnachtlichen Zeiten auch in der Bütt. Sie ist seit vielen Jahren aktiv beim Besuchsdienst innerhalb des St.-Elisabeth-Vereins und nennt als Hobbys Stricken und Lesen.

Der 90. Geburtstag wird im Kreise der Familie gefeiert. Einer der stellvertretenden Külsheimer Bürgermeister feiert mit und überbringt die Grüße der Stadt. Die FN schließen sich den Glückwünschen gerne an. hpw