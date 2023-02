Alkotest zeigte bei 55-Jährigem 2,7 Promille an

Hundheim. Ein 55-jähriger war am Mittwoch mit seinem BMW Mini gegen 3.30 Uhr auf der Landesstraße 508 von Hundheim in Richtung Steinbach unterwegs. Kurz nach dem Ortausgang Hundheim kam er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Straße ab und blieb mit seinem Auto im feuchten Untergrund stecken. Anwohner bemerkten dies und verständigten die Polizei. Die Beamtn trafen den 55-Jährigen bei seinem erfolglosen Versuch, seinen Wagen zu bergen, an. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von rund 2,7 Promille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1