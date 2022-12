Adventliche und nachdenkliche Töne

Uissigheim. Vor kurzem gab es in Uissigheim in der dortigen Kirche ein Konzert unter dem Motto „Lebenswege“. Der Uissigheimer Christian Haag sang etwa eineinhalb Stunden live zu professionellen Instrumentalversionen, zirka 130 Menschen hörten begeistert zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Christian Haag ist in Uissigheim aufgewachsen, besuchte dort Kindergarten und Grundschule, war ei-nige Jahre als Messdiener tätig und zudem in der örtlichen Jugendfeuerwehr. Das Studium der Soziologie führte ihn nach Bamberg und an einen erfolgreichen Abschluss anschließend zu einem Forschungsinstitut dort, danach an die Goethe-Universität in Frankfurt und nach Abschluss seiner Promotion 2017 beruflich wieder nach Bamberg.

Christian Haag war seit 2006 als Tenor in verschiedenen Chören und Vereinen tätig, jeweils mit dem Fokus auf Gesang beziehungsweise Musical. Ihn prägten, so Haag selbst, die „Choral Society“ der National University of Ireland in Galway, Irland, der Gospelchor „Flames of Gospel“ in Bamberg und der Chor der Evangelischen Studierendengemeinde Frankfurt. Begleitend hatte er eine private Gesangsausbildung begonnen, stand auch in verschiedenen Musicals auf der Bühne, war an verschiedenen Revue-Veranstaltungen mit Gesang und Tanz sowie einzelnen Events beteiligt.

Mehr zum Thema Chorgemeinschaft Sankt Bernhard Chöre als „Boten der Hoffnung und des Friedens“ Mehr erfahren

Die Idee zu einem Konzert in Uissigheim begleitet ihn schon lange, das Programm „Lebenswege“ war jedoch relativ spontan entstanden. Der Künstler mag Lieder, die Ge-schichten erzählen, und hatte nach Liedern gesucht, die zum Kontext „Heimat und Lebenswege“ passen. Heimat sei etwas Besonderes und Heimat bleibe immer – egal wo man zu Hause sei. Daher habe Uissigheim immer einen besonderen Platz bei ihm.

Haag erläutert, er habe Ende Oktober 2022 den zuständigen Stadtpfarrer Joachim Seraphin kontak-tiert, ob ein Konzert in der Kirche St. Laurentius möglich sei. Nach erfolg-ter Klärung habe er das o.k. bekommen. Haag war sehr froh, diese Gelegenheit bekommen zu haben.

Im ersten Teil des Programms standen Lieder aus Filmen und Musicals zum Thema „Lebenswege“ im Vordergrund, im zweiten Teil hörtedas Publikum eine Auswahl an Advents- und Weihnachtsliedern. Das erste Lied „Gold von den Sternen“ griff die Themen Heimat auf und Eltern, die ihre Kinder schützen möchten, jene aber ihren eigenen Weg gehen müssen. Danach ging es bei „Hinter hohen Klostermauern“ aus dem Musical „Die Päpstin“ darum, sich im Geiste nicht zu verschließen und der Schöpfung Gottes offen zu begegnen.

Bei „Angels“ (Robbie Williams) erinnerte der Künstler daran, immer auch Geleit auf den eigenen Wegen zu haben, mit „Twisted Road“ (Bonhoeffer - The Musical) an die Schwierigkeit, sich auf verschlungenen Pfaden selbst treu zu bleiben und das zu tun, was man für richtig erachtet. Achtsamkeit, Rücksicht und Hilfe standen im Zentrum des Liedes „Die Vogelfrau“ aus dem Film „Mary Poppins“. „Das, was ihr vermisst“ (aus dem Film „Mary Poppins kehrt zurück“) zeigte im Anschluss, dass nichts wirklich verloren geht, wenn man es im Herzen behält.

„Wie ich bin“ (aus „Wicked – Die Hexen von Oz“) erinnerte daran, dass man immer auch geprägt ist von besonderen Menschen, die einem auf dem Lebensweg begegnen und durch die man zu einem besseren Menschen werden kann. „Nur ein Blick“ (aus dem Musical „Sunset Boulevard“) genügte, um auch ohne große Taten Menschen tief zu bewegen. Damit endete der erste Programmteil.

Im zweiten Programmteil folgten die Advents- und Weihnachtslieder „Kommet ihr Hirten“, „Fröhliche Weihnacht überall“, „Süßer die Glocken nie klingen“, „Adeste Fideles“, „Tochter Zion“, „Ave Maria“, „Alle Jahre wieder“, „Heilige Nacht“ und als Zugabe „Let it snow“ („Lass es schnei’n“).

Die Menschen ließen sich bei freiem Eintritt gerne in die vorweihnachtliche Stimmung mitnehmen, gaben zum Schluss stehende Ovationen und nach diesem Adventskonzert ebenso gerne Spenden für den Kindergarten St. Elisabeth Uissigheim. hpw