„Abenteuer Pferd“ begeisterte

Külsheim. Das Ferienprogramm in Külsheim machte Station beim Reit- und Fahrverein. 20 Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren waren auf der Anlage beim „Abenteuer Pferd“. Es ging zwei Stunden lang um Spiel und Spaß mit den Pferden. Alle Kinder bewältigten einen Parcours mit sieben Stationen. So galt es beim Pferdefuttertauchen, mit der Rückseite zweier Gabeln möglichst viele Äpfel und Karotten aus einem Behältnis rauszuholen, an der Fühlstation zehn Gegenstände in einen Eimer zu erfühlen oder an einer anderen Station ein Pony zu putzen. „Dreibeinlauf“, „Hufeisen werfen“, „Eierlauf“ und „Pferdetennis“ vervollständigten die Aufgabenstellung. / hpw

