35000 Euro Sachschaden bei Unfall in Steinbach

Steinbach. Zwei verletzte Personen und rund 35 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Steinbach. Gegen 11 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Porsche Macan die Schönertsbachstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Mann mit seinem Auto nach links in den Gegenverkehr und prallte mit einem Golf GTI eines 26-Jährigen zusammen. Durch den Unfall erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen und mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Autos wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

