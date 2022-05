30 Kilometer mit dem Mountainbike über Stock und Stein

Külsheim. Die Brunnenstadt hat eine neue Mountainbike-Strecke, genannt „KUE1“. Diese führt rund um die Brunnenstadt und ist auf ehrenamtlicher Basis gebaut worden von vielen Helferinnen und Helfern.

Gesellschaftliche Veränderungen wie auch der Freiheits- und Bewegungsdrang der Menschen führen zu einer erhöhten Naturnutzung. Mountainbiken als solches wurde in den vergangenen Jahren zu einer attraktiven Form des Sports und der aktiven Erholung, die von Menschen aller Altersgruppen ausgeübt wird. Entsprechende Wachstumszahlen entwickeln sich überproportional gegenüber anderen Bereichen.

Angebot statt Verbot

Dem Mountainbike-Sport als Breitensport kommt also eine Schlüsselrolle zu hinsichtlich der Notwendigkeit zur Lenkung. Mountainbiking findet statt, ob mit oder ohne Strecke. Besucherlenkung und Kanalisierung schaffen „Angebote statt Verbote“. So wie Fußballer auf Sportplätzen zuhause sind und Wanderer auf Wanderwegen, so haben Mountainbiker Mountainbike-Strecken. Ein solches Angebot ist etwas ganz Normales.

Külsheim hat sich nach und nach zu einer Art „El Dorado“ des Mountainbikens entwickelt. Hier haben sich vor wenigen Jahren nach und nach fünf Leute aus Külsheim und Umgebung gefunden, Menschen mit völlig unterschiedlichen Fähigkeiten, jedoch dem gemeinsamen Interesse, eine Mountainbike-Strecke zu realisieren. Das „Macht mal“ des Bürgermeisters stärkte das Projekt von Beginn an.

Von den Vordenkern der geplanten Külsheimer Mountainbike-Strecke wurde von Anfang an Wert darauf gelegt, mit allen Beteiligten an einem Tisch zusammen zu kommen, um miteinander zu sprechen. Die Interessen der Mountainbiker, der Touristiker, der Forstverwaltung, der Landwirtschaft, des Naturschutzes, der Jäger und der Grundbesitzer wurden abgestimmt. Man machte eine quasi-professionelle Streckenkonzeption und Realisierung. Die komplette Strecke verläuft auf Külsheimer Gemarkung, unter Aussparung von Naturschutzgebieten und mit Genehmigung durch den Forst und die Naturschutzbehörde.

Für die neue Mountainbike-Strecke „KUE1“ wurden alle Arbeiten ehrenamtlich durchgeführt. Die Stre-cke ist seit dem 23. April fertiggestellt, hat eine Länge von 30 Kilometern, zu bewältigen sind 620 Höhenmeter. Betreiber ist die Stadt Külsheim, die Strecke führt fast ausschließlich über Grund der Stadt Külsheim, hinzukommen einige wenige Passagen auf privatem Grund und Boden. Der Radsportverein Külsheim hat die Patenschaft für die neue Mountainbike-Strecke übernommen.

Von flowig bis ruppig

Die Planungsphase für das Projekt hatte im Februar 2020 begonnen und dauerte etwa ein Jahr, die Realisierungsphase gut 13 Monate. Auf der Strecke existieren zehn Trails mit einer Gesamtlänge von zirka zehn Kilometern, mit unterschiedlichen Charakteristiken von flowig bis ruppig. Trails sind Pfade und schmale Wege, die unbefestigt, naturbelassen und nicht mit Maschinen befahrbar sind.

Die neuen Trails wurden möglichst in der Nähe einer vorhandenen Straße angelegt, was kaum Beeinflussung der Tierwelt mit sich bringt und einfache Rettungswege ermöglicht. Die Anlage der Trails er-folgte naturschonend in Handarbeit mit der Nutzung natürlicher Hilfsmittel wie Erde, Steine und Holz. „Ho-Chi-Minh“-Trail, „High-Line“-Trail, „Försterspfädle“; Aussichtsturm auf dem Stahlberg, Trail „Amors Schlange“; „Dino-Vino“ oder Trail „Hoher Herrgott“ sind einige der Attraktionen, die nun be- und angefahren werden können.

Die Rundstrecke ist als Touren- und Erlebnisstrecke konzipiert, mithin für alle Stufen des Könnens ge-eignet. Alle schwierigen Hindernisse können umfahren werden, eine hohe Variabilität bezüglich Strecke und Schwierigkeit sichert eine maximale Nutzbarkeit. Mountainbiker und Wanderer teilen sich einige Wegabschnitte, eine gegenseitige Rücksichtnahme ist obligatorisch.

Die unerlässlichen Trail-Regeln sind quasi Benutzungsregeln und gelten auf der gesamten Strecke: Respektiere andere Wegenutzer, bleib auf den Wegen, fahr in deiner Komfortzone, hinterlasse keinen Müll und keine Spuren gönne den Tieren ihre Ruhe.

Keine Ruhe indes haben sich die Macher der neuen Mountainbike-Strecke gegönnt, insgesamt ist auch durch die zahlreichen Helferinnen und Helfer eine vierstellige Zahl an Stunden zusammengekommen.

Konstruktives Miteinander

Die Kosten bewegen sich dank der vielen ehrenamtlich erbrachten Stunden im höchstens mittleren vierstelligen Bereich. Die Sprecher der Interessengruppe „Mountainbike-Strecke KUE1“ würdigen Bürgermeister Thomas Schreglmann, der immer ein offenes Ohr und das Projekt von Beginn an stark unterstützt hat, an die Förstbehörde, mit der in einem konstruktiven Miteinander äußerst lösungsorientiert zusammengearbeitet worden ist, an die privaten Grundstückseigentümern für deren Erlaubnis zur Nutzung ihrer Grundstücke, an die Pater-Alois-Grimm Schule für die Unterstützung im Trailbau und bei der Beschilderung und natürlich an die zahlreichen Helferinnen und Helfer beim ehrenamtlichen Trailbau.

Für 2023 ist die Realisierung der Teilstrecke „KUE2“ geplant. Jene wird rund um Hundheim-Steinbach führen bei einer Streckenlänge von 25 Kilometern inklusive 600 Höhenmetern. Diese Mountainbike-Strecke wird konzipiert als fahrtechnisch herausfordernde Strecke mit Start und Ziel am Bikepark Hundheim-Steinbach.