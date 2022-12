2,76 Millionen für Kindergarten

Külsheim. Der Gemeinderat der Stadt Külsheim kam in der Festhalle zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Wie Bürgermeister Thomas Schreglmann erläuterte, seien aus der Sitzung vom 28. November diesen Jahres drei Beschlüsse nachzuholen, denn formaljuristisch habe die Sitzung nicht stattgefunden.

Schreglmann ging nochmals auf den Neubau des Kindergartens Külsheim ein und auf die Auftragsvergabe der Generalunternehmerleistung für die Gebäude in Modulbauweise. Der Gemeinderat beschloss bei Gegenstimme von Matthias Berberich, diese Arbeiten an die Firma Komminvest aus Langenburg zu vergeben. Die Auftragssumme beträgt brutto 2,762 Millionen Euro.

Die Billigung des Planentwurfs und der Beschluss über die öffentliche Auslegung bei der Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Kapellenflürle“ Steinfurt erfolgten einstimmig.

Ebenso einhellig entschied sich das Gremium beim Planentwurf und dem Beschluss über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet „Kapellenflürle“ in Steinfurt. Damit seien Formfehler geheilt, so der Bürgermeister. Nächster Tagesordnungspunkt war der Erlass einer neuen Geschäftsordnung des Gemeinderates. Diese war zuletzt 1976 geändert worden. Seitdem hätten sich in der Gemeindeordnung viele Änderungen und Ergänzungen ergeben, außerdem gebe es jetzt das Ratsinformationssystem, so dass eine Anpassung der Geschäftsordnung unabdingbar geworden sei.

Verwaltungspraktikantin Sarah Häußler erläuterte die wesentlichen Änderungen. Der Gemeinderat beschloss die Geschäftsordnung wie vorgetragen. hpw