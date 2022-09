25 Jahre „Dino-Pfad“ in Külsheim

Külsheim. Geologie, Natur, weite Blicke in die Külsheimer Umgebung und der 1991 von Dr. W. Dietz entdeckte Fährtenstein eines Chirotheriums (Handtier) sind die Reize des am 26. Juli 1997 eröffneten Geologisch-naturkundlicher Wanderwegs in Külsheim.

Fährtenstein

Nachdem die Buntsandsteinplatte durch den Saurierspezialisten Dr. R. Wild vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart bestimmt und restauriert worden war, erhielt sie 1993 am heutigen Standort an der Bronnbacher Straße einen Standort. Auf Betreiben des damaligen Vorsitzenden des Külsheimer Winzervereins, Hubert Geiger, wurde der Fährtenstein mit einem Dach vor Verwitterung geschützt.

In den Folgejahren setzten sich die Mitglieder des Winzervereins und der Ortsgruppe Külsheim des Naturschutzbunds (Nabu) zusammen und erarbeiteten ein Konzept, um die interessante Geologie der Brunnenstadt, sowie die abwechslungsreiche Landschaft und Natur Interessierten näher zu bringen.

Das Ergebnis waren elf Informationstafeln, die die Lage Külsheims inmitten der südwestdeutschen Schichtstufenlandschaft im Grenzbereich zum Buntsandstein des Odenwalds und des Muschelkalks des Baulands erklären. Auf weiteren elf Informationstafeln werden die Besonderheiten der den Wanderer umgebenden Natur erklärt.

Sitzbänke aufgestellt

An markanten Punkten wurden Sitzbänke aufgestellt, um dem Wanderer in Ruhe eine Betrachtung der Landschaft zu ermöglichen.

Bereits zur Eröffnung der 5,5 Kilometer langen Wanderstrecke, die im Volksmund liebevoll „Dino-Pfad“ genannt wird, war ein Begleitheft aufgelegt worden, das ergänzende Informationen zu den einzelnen Stationen beinhaltet. Der Inhalt des Heftes wurde mittlerweile in das Internet übertragen und kann unter der Adresse www.saurierwanderweg.de digital erkundet werden.

Am Sonntag, 25. September, findet anlässlich „25 Jahre Geologisch-naturkundlicher Wanderweg in Külsheim“ um 13 Uhr eine geführte Wanderung. Start ist am Schlossplatz. Am Saurierstein, in der Mitte der Wanderstrecke, wird eine Verpflegungsstation aufgebaut, heißt es in der Ankündigung der Nabu-Gruppe weiter. Ein Abschluss ist im Gasthaus „Zur Rose“ in Külsheim geplant.