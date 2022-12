2300 Euro für gute Zwecke

Külsheim. Die „3 Freunde“ gaben gegen Ende November dieses Jahres in der katholischen Pfarrkirche St. Martin in Külsheim ein adventliches Konzert. Dessen Erlös wurde am Freitag einigen Einrichtungen als Spende übergeben.

Wolfgang Ascher, Eberhard Dörr und Oskar Fuchs hatten als die „3 Freunde“ in der katholischen Pfarrkirche St. Martin in Külsheim ein adventliches Konzert gegeben, etwa 100 Gäste waren gekommen. Oskar Fuchs, einer der „3 Freunde“ sagte „Danke“ für das Zustandekommen des Konzerts. Die Drei machten dies gerne, damit andere Geld für soziale Zwecke geben. Dabei sei eine ordentliche Summe erzielt worden, welche nun übergeben werden solle. Die begünstigten Einrichtungen seien die Tafel in Lauda, der Kindergarten in Külsheim, die dortige Kinder- und Flüchtlingshilfe sowie im Wertheimer Raum die „Aktion Regenbogen“ für leukämiekranke Kinder.

Die „3 Freunde“, sagte Fuchs, hätten vereinbart, solcherlei Auftritte fortsetzen. Michael Bannwarth dankte als Begünstigter, meinte, jeder Cent werde an Kinder gespendet, Er finde die Aktion der „3 Freunde“ toll. Gerhard Glöckner, Vorsitzender der „Bürgerstiftung Lauda“, sprach Dankesworte aus, denn man sei heuer zum zweiten Mal begünstigt worden. Eine Spende an die Bürgerstiftung gehe über diese an den Tafelladen. Glöckner bezeichnete eine solche Unterstützung als wichtig und freute sich sehr über das Engagement der „3 Freunde“.

Joachim Uihlein, Teil eines personell geschrumpften Helferkreises in Külsheim, sagte, Flüchtlinge aus vielen Ländern würden betreut. Jetzt seien im Heim 25 Kinder aus Syrien und dem Irak. Durch Corona seien Veranstaltungen ausgebremst worden.

In der Summe konnten so durch die „3 Freunde“ 2300 Euro weiter gegeben werden: 1000 Euro für die „Bürgerstiftung Lauda“ für die Tafeln, 500 Euro für die „Aktion Regenbogen“ für leukämiekranke Kin-der, 400 Euro für den katholischen Kindergarten St. Elisabeth Külsheim und 400 Euro für die Kinderflüchtlingshilfe Külsheim. hpw