17-Jähriger bei Wildunfall schwer verletzt

Külsheim. Ein Schwerverletzter und ein totes Reh sind die Bilanz eines Wildunfalls am Freitag gegen 21.15 Uhr.

Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße 2880 von Külsheim in Richtung Uissigheim, als ein Reh von rechts auf die Fahrbahn sprang. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Reh und schlitterte mit seinem Fahrzeug auf einen angrenzenden Acker. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Reh überlebte den Unfall nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

