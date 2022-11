15-Jähriger fährt mit Auto seiner Mutter durch Külsheim

Külsheim. Ein 15-Jähriger entwendete am Donnerstagabend in Külsheim das Auto seiner Mutter und fuhr damit umher.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde er um 22.40 Uhr von der Polizei in der Hauptstraße als Fahrer eines Autos festgestellt. Er gestand sofort, dass er das Fahrzeug seiner Mutter ohne deren Wissen entwendet habe.

Sowohl der 15-Jährige als auch seine Mutter müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

