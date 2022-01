Zwei Verletzte bei Unfall

Marktheidenfeld. Zwei leicht verletzte Autofahrer sowie 20 000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Montagmorgen auf der Bundesstraße 8. Eine 22-jährige Autofahrerin war von Marktheidenfeld kommend unterwegs und wollte nach links – der B 8 folgend – in Richtung Altfeld abbiegen. Dabei übersah sie ein vorfahrtsberechtigtes Auto, an dessen Steuer ein 46-Jähriger saß, der von Glasofen in Richtung in Marktheidenfeld unterwegs war. Die Autos stießen zusammen.

Nach dem Aufprall klagten beide Fahrer über Schmerzen. Die Frau mit Verletzungen an Knie und Schulter ins Krankenhaus nach Lohr. Der Mann stand unter Schock und wurde mit Rückenschmerzen in die Rotkreuzklinik nach Wertheim gebracht. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.. pol