Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Marktheidenfeld. Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen zwei Pkw am Mittwochnachmittag an der Einmündung der B 8 mit der Staatsstarße 2312 in Marktheidenfeld. Ein 82-Jähriger wollte mit seinem Wagen von der B 8 nach links auf die Staatsstraße in Richtung Esselbach abbiegen. Dabei übersah er einen von dort kommenden, vorfahrtsberechtigen Pkw und kollidierte mit diesem frontal. Beide Fahrzeugführer wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt. Die Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. pol

AdUnit urban-intext1