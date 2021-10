Zwei Laster stoßen zusammen

Altfeld. Am Dienstagnachmittag krachten zwei Lastwagen an der Anschlussstelle Marktheidenfeld ineinander. Gegen 13:40 Uhr bog der Fahrer eines Sattelzuges von der Autobahn A 3 ab und wollte in Richtung Altfeld auf die B 8 abbiegen. Dabei holte er zu weit aus und geriet mit seiner Zugmaschine zu weit in die Einmündung. Deswegen musste er verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte der Fahrer eines nachfolgenden Kleintransporters zu spät und fuhr auf den stehenden Sattelzug auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden blieb aufgrund der geringen Geschwindigkeiten vergleichsweise gering und wird auf rund 4000 Euro. pol

