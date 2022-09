Zwei interessante Führungen

Marktheidenfeld. Unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ können Interessierte sich am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, auf Spurensuche begeben und Geschichte und Geschichten am Denkmal ermitteln.

Welche Spuren hat menschliches Handeln über die Jahrhunderte hinweg und viele Zeitschichten hindurch hinterlassen? Welche „Taten“ wurden im und am Bau verübt? Und welche Schlüsse zieht die Denkmalpflege daraus?

Antworten auf diese Fragen soll es in Marktheidenfeld an diesem Tag bei zwei Aktionen geben. Von 14 bis 15 Uhr steht im Franck-Haus eine Führung mit Andrea Braun zum Thema „Die Geschichte des Franck-Hauses“ auf dem Programm. Der Titel der Führung in der St. Laurentius-Kirche mit Werner Scheiner von 16 bis 17 Uhr lautet „Die St. Laurentius-Kirche – das Geschichtsbuch der Stadt“.