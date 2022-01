Zum Wohl der Gemeinde gewirkt

Kreuzwertheim. Für zwei Schweigeminuten erhoben sich in der Sitzung des Marktgemeinderats Kreuzwertheim die Anwesenden, um zwei gestorbenen Persönlichkeiten, Altbürgermeisterin Christ Schoenberg und Klaus Behringer, zu gedenken.

Wie Bürgermeister Klaus Thoma sagte, ist Klaus Behringer am 28. Dezember im Alter von 85 Jahren gestorben. Dieser war vom 1. Mai 1978 bis zum 30. April 1984 Mitglied des Marktgemeinderats Kreuzwertheim. In dieser Zeit gehörte er auch dem Grundstücks- und Bauausschuss sowie der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim an.

Thoma würdigte auch das unternehmerische Tun von Klaus Behringer. Der Bürgermeister betonte, man danke dem Verstorbenen für sein vorbildliches Wirken zum Wohl der Gemeinde und deren Bürgerinnen und Bürger. Man werde Klaus Behringer stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Weiter erinnerte der Rathaus-Chef an Altbürgermeisterin Christa Schoenberg, die am 15. Januar gestorben ist.

Diese fungierte von 1978 bis 1984 als Gemeinderätin und Zweite Bürgermeisterin Kreuzwertheims. Als Erste Bürgermeisterin der Marktgemeinde wirkte sie vom 1. Mai 1984 bis zum 30. April 1996. Zugleich war sie Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft und Schulverbandsvorsitzende.

Christa Schoenberg, so Thoma, wurde 1997 mit der Medaille in Bronze für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung ausgezeichnet. Am 12. Dezember 2006 erfolgte ihre Ernennung zur Altbürgermeisterin. Der Bürgermeister sprach Christa Schoenberg im Namen der Bürgerschaft und des Marktgemeinderats Dank für ihr Wirken aus. Sie habe entscheidende Verantwortung für Kreuzwertheim und die Ortsteile Röttbach, Unterwittbach und Wiebelbach getragen.

Thoma unterstrich, man verliere mit Christa Schoenberg eine bedeutende Persönlichkeit, die sich während ihrer 18-jährigen kommunalpolitischen Arbeit mit vielfachem, unermüdlichem und aufopferungsvollem Einsatz für die Belange der Bürger engagiert habe. Ihr Name nehme in der Geschichte der Region einen würdigen Platz ein.

Die Beerdigung von Klaus Behringer findet an diesem Donnerstag um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Kreuzwertheim statt. Christa Schoenbergs Beisetzung erfolgt am Samstag, 29. Januar, um 10 Uhr auf dem Kreuzwertheim Friedhof in Kreuzwertheim. hpw

