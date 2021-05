Zaun beschädigt

Kreuzwertheim. Einen Schaden von etwa 100 Euro richtete ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag an einem Zaun in der Gemeindedinger Straße in Kreuzwertheim an, in dem er zwei Stein-skulpturen in Form von Pinienzapfen von Mauerpfosten beförderte. Eine Nachbarin hatte zwischen 4.30 und 4.45 Uhr das Geschrei zweier Männer auf der Straße gehört, die sich laut stritten.

Vermutlich trat einer von ihnen im Verlauf des Streits gegen die Deko-Stücke, die unter einem berstenden Geräusch auf den Boden aufschlugen und zerbrachen. Einer der Männer trug eine rote und der andere eine dunkle Jacke. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, soll sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telefon 09391/98410, in Verbindung setzen. pol