Kreuzwertheim hat ab Montag ein Corona-Testzentrum. Betrieben wird es von Schaefer’s Apotheke, unterstützt von der Marktgemeinde.

Kreuzwertheim. Bürgermeister Klaus Thoma und Dr. Benjamin Schaefer, Inhaber der Schaefer’s Apotheke, stellten das Konzept des Corona-Testzentrums am Freitag in einem Pressegespräch vor. Im Fürstin-Wanda-Haus können sich ab Montag symptomlose Bürger einmal pro Woche testen lassen.

Thoma betonte die Bedeutung der Schnelltests in der Pandemie-Bekämpfung. Bereits vor mehr als acht Wochen sei die Idee für ein Testzentrum entstanden und der Marktgemeinderat habe Unterstützung zugesagt. „Allerdings wurde zu dieser Zeit von der Kreisbehörde im nördlichen Landkreis mehr Handlungsbedarf gesehen und das Testzentrum in Lohr eingerichtet“, blickte er zurück.

Durch die neue Testverordnung der Bundesregierung seien inzwischen die bürokratischen Hürden entfallen, so dass die Apotheken bedarfsgerecht testen können. „In unseren Testzentrum wird von ausgebildeten Kräften ein Antigen-Schnelltest durchgeführt, der zu einem sicheren Ergebnis führt, das dem Getesteten offiziell bestätigt wird.“ . „Das Zentrum steht allen Bürgern offen, unabhängig vom Wohnort“, betonte Thoma. Auch Firmen können für ihre Belegschaft Termine im Testzentrum buchen.

Bewerbung als Modellkommune

Weiter informierte er darüber, dass die Marktgemeinde sich bereits als Modellkommune für Test- und Öffnungsstrategien beworben habe. „In Verbindung mit testierten Schnelltest-Ergebnissen könnten dann trotz Inzidenz über 100 örtliche Hotels, Gastronomiebetriebe und Geschäfte wieder kontrolliert geöffnet werden.“ Durch diesen „Kreuzwertheimer Weg“ und eine kontrollierte Öffnungsstrategie hoffe er auf eine erhöhte Akzeptanz der Regeln in der Bevölkerung. Zudem sei es ein großer Schritt für die Gastronomie und Einzelhändler, die seit Monaten keinerlei Einnahmen mehr haben.

Thoma dankte Schaefer und dem Apothekenteam, man könne froh sein, solch eine engagierte Apotheke vor Ort zu haben, sagte er. Hinsichtlich der Pandemiebekämpfung stellte Thoma fest: „Wir müssen uns vor Ort selbst helfen und schnelle Lösungen für unsere Bürger schaffen.“

Schaefer berichtete von der sehr guten Resonanz für die Tests vor seiner Apotheke in Wertheim. Dort habe man bisher 150 Personen je Woche testen können. Der Bedarf sei aber deutlich höher.

Im neuen Testzentrum in Kreuzwertheim sind bis zu 1000 Tests wöchentlich möglich. Um diese Anzahl durchzusetzen, gibt es drei Teststraßen die parallel laufen.

Neben den vier Mitarbeitern aus dem Kernteam der Apotheken hatte Schaefer innerhalb von drei Tagen 16 neue Mitarbeiter in Teilzeit und auf Minijobbasis für das neue Testzentrum gewinnen können. Sie kommen aus dem pflegerischen und medizinischen Bereich. „Das BRK und die Wasserwacht Kreuzwertheim haben uns außerdem Unterstützung zugesagt“, war er dankbar. Dank zollte er der Marktgemeinde für die organisatorische Hilfe.

Zwei verschiedene Tests

Die Nutzer des Testzentrums haben die Wahl zwischen einem Schnelltest mit Probenentnahme aus dem vorderen Nasenbereich oder einem Schnelltest mit Nasenrachenabstrich. Für die Nutzung des Testzentrums ist eine vorherige Onlineanmeldung erforderlich. Mit der ausgedruckten Anmeldebestätigung und dem Personalausweis begeben sich die Personen mit Testwunsch ins Fürstin-Wanda-Haus. Die Erfassung der Person dort erfolgt über den QR-Code auf der Bestätigung. Anschließend wird der Test durchgeführt und die getestete Person kann das Testzentrum wieder verlassen. Das Ergebnis wird circa 15 Minuten später als verschlüsseltes PDF per E-Mail mitgeteilt. Die entsprechende Bescheinigung ist in Deutsch, Englisch und französisch ausgestellt. Ist ein Test positiv, wird zusätzlich das Gesundheitsamt informiert. Dieses ordnet einen PCR-Test an. Personen mit positivem Schnelltest müssen sich sofort in häusliche Isolation begeben.