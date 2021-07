Wiedersehen der Jubelkonfirmanden

Großes Hallo in Kreuzwertheim. Die Jubelkonfirmanden zweier Jahre trafen sich.

Kreuzwertheim. Es war eine außergewöhnliche Jubelkonfirmation, die es in dieser Form in Kreuzwertheim noch nie gab. So feierten am Sonntag in zwei Gottesdienste jene Frauen und Männer zusammen, die ihre Jubelkonfirmation im vergangenen Jahr und im aktuellen Jahr feiern können. Sie begingen ihre Goldene, Diamantene, Eiserne oder gar ihre Gnadenkonfirmation.

Geleitet wurden die Gottesdienste im Garten neben der Kirche von Pfarrerin Stephanie Wegner.

Für die musikalische Umrahmung sorgten Rainer Lange am Keyboard, Manfred Lutz mit der Posaune, Georg Wolpert (Pauke) und Sängerin Sonja Miranda. Wegner hatte die Bedeutung der Taufe in den Mittelpunkt ihrer Predigt gestellt. „Heute ist ein Festtag, ein Tag zum Feiern, ein Tag der Lebensfreude“, begann sie.

Die Jubilare hätten in den Jahrzehnten nach ihrer Konfirmation vieles erlebt. „Schulabschluss, Berufsausbildung, Familie, Kinder, Enkelkinder, die ersten Verluste“, zählte sie auf.

Es habe immer wieder neue Versuche gegeben, das Leben zu meistern, sich nicht unterkriegen zu lassen. „Dazwischen die schönen Momente, voller Lachen und erlebter Gemeinschaft.“

Dabei müsse man manchmal im Schweinsgalopp mitten hindurch und manchmal in quälender Langsamkeit geduldig einen Schritt vor den anderen setzen: „Leben ist Veränderung - nichts bleibt, wie es ist.“ Die legendären 1950er Jahre seien unter anderem vom wachsenden Wirtschaftswunder geprägt worden.

In Kreuzwertheim hätten viele Familien aus dem Osten eine neue Heimat gefunden. Die katholische Gemeinde sei gewachsen. Alte Grenzen hätten ihren Sinn verloren, die Konfessionen vermischten sich. In den 1960er habe es den Mauerbau gegeben.

Die Kubakrise habe die Welt in Alarmzustand versetzt und in Kreuzwertheim hätten die 68er schon Jahre vorher Fuß gefasst.

Ihre eigene Konfirmation liege über 25 Jahre zurück, so Wegner. „Ich bin nicht mehr dieselbe, wie damals. Gott sei Dank, ich habe mich verändert.“ Sie sei auch stärker geworden und verletzlicher.

Über die vielen Veränderungen im Leben vergesse man aber oft, dass man schon längst die größte Veränderung hinter sich habe, die Taufe. Unser Leben ändere sich dabei radikal, völlig egal, ob wir sechs Wochen alt sind oder schon fast 14.

Man könne sich nicht enttaufen lassen, denn die Taufe sei eine einseitige Erklärung Gottes, die sage „Ich habe dich erlöst.“ Die Jubelkonfirmanden hätten bei Ihrer Konfirmation damals noch einmal „Ja“ gesagt zu dieser Veränderung.

Die Gnadenjubilare erinnerten sich vor allem an den strengen Pfarrer Rieger. „Der hat uns mit strenger Hand geführt.“ Auch vor 65 Jahren habe dieser in Kreuzwertheim gewirkt.

Dennoch: „Wir fühlten uns beim Konfirmationsunterricht wohl“, sagten die eisernen Jubelkonfirmanden. Es sei eine schöne, harmonische Zeit gewesen. Damals habe es vor dem einjährigen Konfirmandenunterricht noch ein Jahr Präparandenunterricht gegeben.

Vor 50 Jahren habe sich eine große Änderung ergeben, erzählten die goldenen Jubilare. Sie erlebten ihre Konfirmandenzeit mit dem jungen Pfarrer Franck, den sie nur „Johnny“ genannt hätten.

Er habe die Jugendarbeit in Kreuzwertheim aufgebaut. Es habe viele Jugendfreizeiten gegeben, zudem habe er die Pfadfinder gegründet. Auch bei der Konfirmandenprüfung gab es eine Änderung. Statt dem Wiedergeben von Bibeltexten habe es eine Bilderwand mit Wünschen der Konfirmanden gegeben, berichteten diese. Erinnerung gab es auch an die Discos im Gemeindehaus. „Bei der Jugend kam er an.“

Die einzelnen Jahrgänge feierten ihr Wiedersehen jeweils zusammen. Dabei gab es auch das große Wiedersehen. So berichteten goldene Jubelkonfirmanden, manche der Leute hätten sie seit 30 Jahren nicht mehr getroffen. Einige habe man gleich wieder erkannt, bei anderen habe man raten müssen, wer es sei. bdg