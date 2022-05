Im Wiebelbacher Industriegebiet können zwei weitere Gebäude errichtet werden. Der Gemeinderat Kreuzwertheim genehmigte die Pläne.

Kreuzwertheim. Der Marktgemeinderat Kreuzwertheim tagte am späten Dienstagnachmittag in öffentlicher Sitzung in der Mehrzweckhalle in Röttbach.

Die beiden Bauanträge für geplante Hallen in der Frankenstraße in Wiebelbach (Industriegebiet)

...