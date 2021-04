Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Antrag auf Denkmalschutz - Anfänge des Weinbaus am Hang in Kreuzwertheim lassen sich bis ins frühe 18. Jahrhundert zurückverfolgen „Wettenburg“-Wein an höfischen Tafeln beliebt

Die ehemaligen Weinberge der Lage „Wettenburg“ sind eine eindrucksvolle Erinnerung. Um diese zu erhalten, stellte Manfred Schneider einen Antrag auf Denkmalschutz der Weinbergsmauern.