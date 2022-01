Wertvolle Lebensräume sollen aufgewertet werden

Main-Spessart-Kreis. Der Anteil an Sandlebensräumen ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Auch in Main-Spessart kommen hochwertige Lebensräume auf Sand nur noch kleinteilig und oftmals stark verinselt vor. Vielen bekannt sind beispielsweise der Romberg bei Lohr oder die Flugsandbereiche am Saupurzel bei Karlstadt. Eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten hat sich im Laufe der Jahrtausende an diese extremen Standorte angepasst, wo Hitze, Trockenheit und Kargheit die Lebensbedingungen bestimmen.

Nun konnte der Landschaftspflegeverband Main-Spessart dank eines Zuschusses der Lotterie Glücksspirale an den Bayerischen Naturschutzfond die noch erhaltenen Sandlebensräume im Landkreis erfassen. Insgesamt 30 Sandgebiete unterschiedlichster Größe wurden entlangkartiert. Ergänzt wurden diese Kartierungen durch Hinweise von regionalen Gebietskennern zu bedeutsamen Gebieten und gefährdeten Arten.

Gebietsweise lassen sich noch verschiedene charakteristische und wertvolle Arten wie die Sand-Strohblume oder das Bergsandglöckchen finden. Aufbauend auf den Erhebungen möchte der Landschaftspflegeverband mit einem Vernetzungsprojekt Maßnahmen zur Aufwertung der Situation umsetzen. Potenzial zum Erhalt und zur Optimierung gebe es genug, heißt es. lra