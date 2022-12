Werke verzückten einst adeligen Musikliebhaber

Homburg. Die nächsten Konzerte in Schloss Homburg am Main am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr (Matinee) und mit gleichem Programm um 17 Uhr (Soiree) bieten einen Eindruck in die Musik eines adeligen Musikliebhabers des 18. Jahrhunderts.

Ein Spross des fränkischen Adelshauses von Schönborn war ein begeisterter Musikliebhaber, spielte selbst das Violoncello und legte eine bedeutende Sammlung von Noten in Wiesentheid an, die heute noch erhalten ist. Die Kunstliebe dieser Familie ist sprichwörtlich.

Bei den Konzerten in Schloss Homburg am 8. Januar spielt Gerhard Darmstadt (Bild) das Violoncello. Mit ihm musiziert Michael Günther. © Darmstadt

Ein wenig Glanz derselben zeigt sich auch in der Sammlung von Schloss Homburg am Main: Gemälde auf Porzellantassen stellen das Schloss Weiler und die Kirche St. Jörgen in Keilberg im Spessart dar, wo diese Familie im 17. Jahrhundert begütert und fördernd tätig war, und sollen an deren Wohltaten erinnern. Diese bedeutende Musikaliensammlung aber war über 100 Jahre in Schloss Weiler deponiert, bis sie wieder entdeckt wurde.

Daraus erklingen Sonaten von Komponisten, deren Manuskripte und Drucke man erworben hatte. So von Giovanni Platti, den man gar in Würzburg als Hof-Musicus anstellte, oder von Vittorio Durante und Antonio Vivaldi. Aus der Homburger Sammlung lassen Kompositionen des Paters und Komponisten am Benediktiner-Kloster Neustadt am Main, Peregrin Pögl, Bezüge zu den von Schönborn in Wiesentheid erkennen. Die Cembalo-Werke von Fischer erklingen auf einem originalen Cembalo des 17. Jahrhunderts, eine Sonate von Pögl auf einem frühen süddeutschen Fortepiano.

Eine kleine Einführung soll an diese schöne Epoche der Musikgeschichte erinnern, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen weiter. Es spielen Gerhart Darmstadt (Violoncello) und Michael Günther (Cembalo).